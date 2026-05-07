Terkadang Anda Merasa Kurang Berprestasi dalam Hidup? Ucapkan Selamat Tinggal pada 5 Kebiasaan Harian Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernah merasa hidup berjalan di tempat? Anda bekerja, beraktivitas, bahkan sibuk sepanjang hari—namun di dalam hati muncul perasaan bahwa Anda belum benar-benar “berprestasi” atau mencapai sesuatu yang berarti.

Perasaan ini sangat umum, dan kabar baiknya: sering kali penyebabnya bukan kurangnya kemampuan, melainkan kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari.

Dalam psikologi, kebiasaan harian memiliki pengaruh besar terhadap cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Tanpa disadari, beberapa kebiasaan justru menghambat perkembangan diri dan membuat kita merasa stagnan.

Jika Anda ingin mulai merasa lebih produktif, percaya diri, dan berprestasi, langkah pertama adalah mengenali kebiasaan yang perlu ditinggalkan.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (6/5), terdapat lima kebiasaan harian yang sebaiknya Anda ucapkan selamat tinggal—dan alasannya menurut perspektif psikologi.

1. Terlalu Sering Membandingkan Diri dengan Orang Lain

Di era media sosial, membandingkan diri menjadi kebiasaan yang hampir otomatis. Anda melihat pencapaian orang lain—karier, keuangan, penampilan, atau gaya hidup—lalu tanpa sadar merasa tertinggal.

Secara psikologis, ini dikenal sebagai social comparison. Dalam dosis kecil, perbandingan bisa memotivasi. Namun jika dilakukan terus-menerus, efeknya justru merusak harga diri dan membuat Anda merasa tidak cukup baik.

Masalahnya, Anda hanya melihat “highlight” kehidupan orang lain, bukan proses atau kesulitan mereka. Akibatnya, standar yang Anda gunakan menjadi tidak realistis.