Semarak HUT ke-81 RI, Menteri KKP Bagikan 4 Ton Ikan Layang untuk Warga Jakarta

JawaPos.com - Masih dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membagikan sebanyak 4 ton ikan layang beku kepada masyarakat di dua lokasi di Jakarta Pusat, yakni Johar Baru dan Kemayoran, Selasa (18/8).

Masing-masing lokasi mendapatkan 2 ton ikan yang dibagikan kepada masyarakat sebagai bagian dari semarak pesta rakyat dalam memperingati momentum kemerdekaan. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bentuk kehadiran pemerintah untuk berbagi kebahagiaan dengan masyarakat dalam suasana perayaan HUT ke-81 RI.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pembagian ikan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pemerintah untuk menyemarakkan peringatan kemerdekaan di sejumlah titik di Jakarta.

“Ini bagian dari keramaian yang dilakukan oleh pemerintah atas instruksi Bapak Presiden Prabowo. Di beberapa titik di Jakarta, ini tetap semarak memperingati Hari Kemerdekaan RI dan terus dihidupkan,” ujar Menteri Trenggono saat membagikan ikan di Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (18/8).

Menurutnya, berbagai kegiatan dalam rangkaian pesta rakyat diharapkan dapat memberikan kebahagiaan kepada masyarakat sekaligus menjaga semangat kebersamaan dalam memperingati Hari Kemerdekaan.

“Mudah-mudahan supaya terus memberi kebahagiaan bagi masyarakat. Pesta rakyat ini bisa berjalan dengan baik di beberapa titik,” kata Menteri Trenggono.

Usai menghadiri kegiatan di Kemayoran, Menteri Trenggono melanjutkan agenda pembagian ikan ke kawasan Johar Baru. Total sebanyak 4 ton ikan layang beku disalurkan kepada masyarakat di kedua lokasi tersebut.

Pembagian ikan ini juga menjadi bagian dari upaya KKP untuk mendekatkan produk perikanan kepada masyarakat sekaligus mendorong konsumsi ikan sebagai sumber pangan bergizi.