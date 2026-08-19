Istana Ungkap Alasan Baliho Presiden Prabowo Berkibar di Langit saat HUT ke-81 RI

JawaPos.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan baliho bergambar Presiden Prabowo Subianto dibentangkan di udara dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta.

Menurut Prasetyo, aksi tersebut merupakan bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih dari TNI atas perhatian Prabowo terhadap penguatan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

"Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih juga ya karena kan di masa Pak Prabowo inilah, meskipun juga sudah dirintis sejak zaman beliau menjadi Menhan, kita benar-benar memperkuat alutsista kita," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8).

Prasetyo menjelaskan, penguatan alutsista tidak hanya dilakukan setelah Prabowo menjabat sebagai Presiden. Langkah tersebut telah dirintis sejak Prabowo dipercaya sebagai Menteri Pertahanan pada periode pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo 2019-2024.

Ia juga menilai, atraksi terjun payung yang dilakukan prajurit Kopassus dalam rangkaian upacara tersebut bukan pertunjukan biasa. Menurutnya, aksi para prajurit itu membutuhkan kemampuan dan persiapan yang tinggi sehingga layak mendapatkan apresiasi.

"Itu lho yang menurut saya, menurut kami itu jauh lebih penting karena itu bukan sesuatu yang mudah," ucapnya.

Prasetyo menambahkan, penguatan alutsista dinilai memiliki manfaat strategis bagi Indonesia. Terlebih, posisi geografis Indonesia sebagai negara yang berada di kawasan ring of fire membuat kemampuan TNI dalam menghadapi berbagai kondisi, termasuk bencana, menjadi penting.

Ia mencontohkan pemanfaatan alutsista dalam mendukung distribusi bantuan dan logistik ke wilayah yang terdampak bencana. Menurutnya, kemampuan tersebut telah digunakan dalam penanganan bencana di sejumlah daerah, termasuk Sumatera dan Nusa Tenggara Timur (NTT).