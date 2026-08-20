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Dimas Choirul
Kamis, 20 Agustus 2026 | 19.24 WIB

Kepala BGN Curhat ke Menteri PKP, Ada Penerima MBG Belum Punya Rumah

Kepala BGN Sudaryono usai mengunjungi siswa yang diduga keracunan makanan MBG di RS Haji Medan, Sumut, Minggu (16/8). (Istimewa) - Image

Kepala BGN Sudaryono usai mengunjungi siswa yang diduga keracunan makanan MBG di RS Haji Medan, Sumut, Minggu (16/8). (Istimewa)

JawaPos.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono curhat soal kondisi sejumlah siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG), kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. 

Saat menemui Maruarar di kantornya, Sudaryono melaporkan bahwa keluarga para siswa tersebut hingga saat ini belum memiliki tempat tinggal.

"Ada yang gak punya rumah dan lain sebagainya. Dan kami memahami bahwa di Kementerian Perumahan ada tiga program unggulan. Yaitu adalah bedah rumah, kemudian rumah subsidi, dan kur perumahan," kata Sudaryono di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Rabu (19/8).

Meski begitu, Sudaryono tidak menjelaskan secara spesifik siswa penerima MBG di daerah mana saja yang hingga kini belum memiliki tempat tinggal.

"Di mana penerima MBG yang khusus yang kami lihat, yang berasal dari daerah-daerah yang jauh, yang memang barangkali membutuhkan, itu bisa mendapatkan perhatian untuk tiga program," kata dia.

Menurut Sudaryono, tiga program Perumahan Rakyat itu merupakan program prioritas Presiden Prabowo. Sehingga, Ia berharap Menteri PKP dapat mengeksekusi lebih lanjut.

"Sama prioritasnya dengan makan bergizi gratis yang saat ini kami tangani. Kira-kira tadi maksud kami menghadap Pak Menteri adalah itu," tukas Sudaryono.

Menyikapi laporan itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan, pihaknya berjanji akan melakukan tindak lanjut atas laporan tersebut.

Sebagai pihak yang juga menjalankan program prioritas Presiden Prabowo maka Kementerian PKP akan mendukung apa yang menjadi program dari BGN.

"Intinya kami mendukung dan kami doakan dan yakin Bapak bisa memimpin BGN dengan lebih baik. Lebih transparan dengan tata kelola yang lebih benar," kata Ara.

Editor: Bayu Putra
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