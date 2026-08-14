BGN Suspend Dapur dan Copot Kepala SPPG Imbas Keracunan di Berastagi

JawaPos.com - Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan investigasi terhadap insiden keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di Berastagi, Kabupaten Karo, pada Kamis (13/8).

Mereka diduga keracunan usai menyantap hidangan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan di sekolah.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pihaknya kini telah melakukan suspend terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memproduksi MBG sekaligus mencopot Kepala SPPG-nya.

"Saya telah berkoordinasi dengan Bupati Antonius Ginting, sementara pemeriksaan sampel sisa lauk pauk dilakukan bersama Dinas Kesehatan setempat. Tindakan administratif juga sudah diambil, pencopotan Kepala SPPG terkait dan penyegelan dapur operasional," kata Sudaryono lewat akun instagram @sudaru_sudaryono, Jumat (14/8).

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Sudaryono juga meminta maaf kepada masyarakat Karo atas insiden keamanan pangan ini.

"Saya dan Karo memiliki ikatan moral melalui marga Sitepu. Jangan menunggu masalah membesar untuk memperketat pengawasan. Kami minta maaf. Lekas sembuh," ungkapnya.

Sebelumnya, sebanyak 289 siswa di Berastagi, Kabupaten Karo, harus menjalani perawatan medis setelah menyantap hidangan program MBG Kamis (13/8).

Dilansir dari Sumut Pos (Jawa Pos Group), Insiden tersebut terjadi di SMA Negeri 1 Berastagi dan SMA Swasta Bersama Berastagi.

Hingga Kamis malam, ratusan siswa tersebut telah mendapatkan penanganan medis di lima fasilitas kesehatan.