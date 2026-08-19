253 Ton Bantuan Logistik Sudah Dikirim ke NTT, Proses Distribusi Lewat Jalur Udara, Laut, dan Darat

JawaPos.com - Sebanyak 253 ton bantuan logistik telah dikirim pemerintah ke wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak gempa bumi magnitudo 7,7. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan proses distribusi bantuan tersebut dilakukan melalui jalur udara, laut, dan darat agar bisa menjangkau masyarakat terdampak.

Pengiriman terbaru dilakukan pada Rabu (19/8) dini hari. Lima pesawat yang bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma membawa total 65 ton logistik untuk kebutuhan warga di sejumlah daerah terdampak.

“Yang pertama, atas instruksi Bapak Presiden, hari ini, hari kelima pascabencana, tanggal 19 Agustus 2026, jam 4 pagi kembali diberangkatkan lima pesawat menuju NTT, hari ini total membawa 65 ton logistik. Jadi sejak hari pertama 27 ton sampai dengan hari kelima ini sudah terangkut 253 ton logistik,” kata Seskab Teddy.

Bantuan yang dikirim tidak hanya berupa bahan makanan. Pemerintah turut menyalurkan minuman, tenda, perlengkapan medis, serta berbagai kebutuhan pendukung lainnya untuk masyarakat yang masih berada dalam situasi pascabencana.

Untuk mengatur penyaluran di lapangan, pemerintah menyiapkan dua posko utama di Labuan Bajo dan Maumere. Kedua lokasi tersebut menjadi titik pengumpulan sekaligus distribusi logistik menuju wilayah-wilayah yang membutuhkan.

Dari Labuan Bajo, bantuan diarahkan ke sejumlah daerah, termasuk Manggarai dan Ngada. Sementara Posko Maumere menangani pengiriman logistik ke Sikka, Ende, serta Nagekeo.

Pemerintah juga menyesuaikan moda transportasi dengan kondisi dan akses menuju lokasi. Pengiriman melalui udara dilakukan menggunakan helikopter, pesawat Cassa, dan pesawat berukuran kecil untuk menjangkau wilayah yang membutuhkan bantuan.

Selain jalur udara, distribusi juga dilakukan melalui laut. Tiga KRI TNI Angkatan Laut telah dikerahkan ke kawasan terdampak. Pemerintah juga menyiapkan satu kapal rumah sakit yang dilaporkan segera tiba di wilayah bencana.