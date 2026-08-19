Kepala Bapanas dan Dirut BULOG Tinjau Langsung Penyaluran Bantuan Korban Gempa Flores

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman dan Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani meninjau penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat terdampak gempa bumi Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). (Dok. BULOG)
JawaPos.com — Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman bersama Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han. meninjau langsung kondisi masyarakat dan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat terdampak gempa bumi Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Peninjauan dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah melalui Perum BULOG dapat tersalurkan secara cepat dan tepat kepada masyarakat yang membutuhkan, sekaligus melihat langsung kondisi masyarakat pascabencana di sejumlah wilayah terdampak.
Kepala Bapanas dan Dirut BULOG turun langsung ke lokasi terdampak di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Keduanya menyapa masyarakat, berdialog dengan warga, serta memastikan bantuan yang telah disiapkan pemerintah dapat diterima oleh masyarakat melalui posko-posko penanganan bencana.
Dalam penanganan gempa Flores, pemerintah melalui Perum BULOG mengerahkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) serta minyak goreng untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat terdampak.
Berdasarkan data per 19 Agustus 2026, BULOG telah merealisasikan penyaluran sebanyak 207 ton beras CBP dan 6.000 liter minyak goreng untuk penanganan bencana. Jumlah tersebut akan terus bertambah seiring dengan proses pengiriman bantuan yang masih terus dilakukan.
Bantuan tersebut telah disalurkan ke sejumlah wilayah terdampak, meliputi Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Sikka, Ende, dan Manggarai Barat. Sebelumnya, BULOG juga telah menyalurkan bantuan beras ke Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Nagekeo sebagai bagian dari langkah cepat pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana tetap terpenuhi.
“Berdasarkan arahan Bapak Presiden, kita memastikan masyarakat yang terdampak gempa mendapatkan bantuan pangan yang dibutuhkan. Pemerintah bersama BULOG akan terus bergerak dan memastikan bantuan sampai kepada masyarakat,” ujar Amran.
Amran juga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir mengenai ketersediaan beras untuk kebutuhan penanganan bencana maupun kebutuhan masyarakat secara umum. Menurutnya, stok beras pemerintah saat ini berada dalam kondisi yang sangat mencukupi sehingga kebutuhan pangan masyarakat dapat terus dipenuhi.
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Jawa Pos
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