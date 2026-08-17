Bantuan Korban Terdampak Gempa Bumi di NTT Terus Mengalir, TNI-Polri Kirim Logistik dari Jakarta

JawaPos.com - Untuk membantu korban terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT), TNI-Polri terus mengirimkan bantuan. Termasuk logistik yang diangkut menggunakan pesawat angkut berat milik TNI AU dari Jakarta.

Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana menyampaikan bahwa salah satu pesawat angkut berat yang dikerahkan adalah Airbus A400M.

”Pengiriman (bantuan melalui jalur udara diharapkan dapat mempercepat bantuan tiba di wilayah terdampak, sehingga dapat segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan,” kata dia pada Senin (17/8).

Terpisah, Polri secara serentak menggerakkan bantuan kemanusiaan dari sejumlah Polda jajaran untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi di NTT. Bantuan dikirim bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia.

Total 44 truk dan 1 mobil box dikerahkan membawa berbagai kebutuhan dasar masyarakat seperti air mineral, makanan siap saji, susu, beras, mie instan, biskuit, popok, selimut, kasur, alas tidur, terpal, pakaian, obat-obatan, dan perlengkapan kebersihan.

Selain itu, Polri juga mengerahkan sarana pendukung operasi kemanusiaan yang terdiri atas genset, tenda, perangkat komunikasi, sarana air bersih, kendaraan dapur lapangan dan water treatment. .

”Yang kami kirim bukan hanya logistik, tetapi juga sarana pendukung seperti dapur lapangan dan water treatment agar kebutuhan masyarakat di pengungsian bisa segera ditangani,” kata Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko.

Rincian bantuan yang dikirim oleh Polri terdiri atas 5 truk yang dikirim dari jajaran Polda Bali, 8 truk bantuan dari Polda Nusa Tenggara Barat (NTB), 10 truk bantuan dari Polda Jawa Tengah (Jateng), 12 truk bantuan dari Polda Metro Jaya. Bantuan itu dikirim melalui Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma.