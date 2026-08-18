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Mohamad Nur Asikin
Selasa, 18 Agustus 2026 | 15.44 WIB

Momen Kemerdekaan, ASN Banyuwangi Berbagi Daftarkan 5000 Pekerja Informal BPJS Ketenagakerjaan

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyerahkan secara simbolis kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan &nbsp;kepada 10 orang perwakilan penerima, dalam momen Upacara Peringatan 17 Agustus, di Taman Blambangan, Senin (17/8/2026).&nbsp;(Istimewa) - Image

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyerahkan secara simbolis kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan &nbsp;kepada 10 orang perwakilan penerima, dalam momen Upacara Peringatan 17 Agustus, di Taman Blambangan, Senin (17/8/2026).&nbsp;(Istimewa)

JawaPos.com - Gerakan sosial Aparatur Sipil Negara (ASN) Banyuwangi Berbagi kembali digulirkan. Dalam program yang digelar tiap bulan tersebut, kali ini disalurkan dalam bentuk pendaftaran perlindungan sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi ribuan pekerja informal Banyuwangi,seperti buruh nelayan, buruh tani, pedagang kecil, penjual sayur keliling, tukang pijat dan lainnya.

Penyerahan secara simbolis kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tersebut dilakukan Bupati Banyuwangi kepada 10 orang perwakilan penerima, dalam momen Upacara Peringatan 17 Agustus, di Taman Blambangan, Senin (17/8/2026). 

Saat ini ASN Banyuwangi Berbagi telah mendaftarkan 1144 pekerja informal dari target 5000 peserta sampai dengan akhir Agustus. Para penerima BPJS Ketenagakerjaan tersebut merupakan warga dari yang masuk Desil 1-3 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kemensos.

Dengan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, peserta mendapatkan jaminan pengobatan rawat jalan dan inap, santunan kematian dan kecacatatan akibat resiko kerja.

Salah satu penerima adalah nelayan bernama Supriyono (62), yang mengaku senang mendapat perlindungan sosial, mengingat resiko pekerjaannya yang cukup besar karena sering mencari ikan di tengah laut.

“Saya biasanya ikut mencari ikan sampai sekitar wilayah Alas Purwo sampai Bali. Ini pertama kalinya saya punya BPJS Ketenagakerjaan, Alhamdulillah kerja jadi lebih tenang,” ujarnya.

Hal yang sama diungkapkan Muatip, buruh tani adal Desa Jambesari, Kecamatan Giri. Dia mengaku senang mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. "Senang, matur nuwun," ujarnya.

Selain itu ada Istiqomah (59) seorang penjual rujak yang berjualan di rumahnya. Selama ini ia berjualan untuk menghidupi dirinya serta satu orang anaknya.

“Saya sangat senang dapat BPJS Ketenagakerjaan, Alhamdulillah gratis, kalau harus bayar sendiri terus terang cukup berat,” ujarnya.

Bupati Ipuk mengatakan ASN Berbagi merupakan gerakan sosial yang telah berjalan secara konsisten sejak dua tahun terakhir sebagai bentuk kepedulian bersama.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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