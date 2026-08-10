Mobil SPPG Tabrak Truk Saat Antar MBG di Banyuwangi, Kernet Tewas

Sebuah mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengalami kecelakaan di jalan lingkar Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, pada Senin (10/8) pagi/(Radar Banyuwangi)
JawaPos.com - Sebuah mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengalami ringsek usai kecelakaan di jalan lingkar Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, pada Senin (10/8) pagi. Mobil tersebut menabrak bagian belakang truk yang hendak disalip.
Peristiwa nahas itu mengakibatkan kernet mobil pengangkut makanan bergizi gratis (MBG) meninggal dunia. Sementara sopirnya mengalami luka-luka.
Salah seorang saksi, Marwan mengatakan kecelakaan terjadi sekitar pukul 09.00 WIB. Saat itu mobil SPPG melaju dari arah utara dengan kecepatan tinggi. Mobil tersebut kemudian berusaha mendahului sebuah truk yang melaju searah.
"Saat menyalip, dari arah berlawanan melaju sebuah sepeda motor. Sepertinya nggak nutut, mobil ini (SPPG) lalu banting ke kiri. Kena lah bagian belakang truk," kata Marwan dilansir dari Radar Banyuwangi (Jawa Pos Group), Senin.
Akibat benturan itu, mobil SPPG ringsek parah pada bagian depan sebelah kiri. Sopir dilaporkan mengalami luka dan telah dievakuasi ke fasilitas kesehatan terdekat. Sementara kernet meninggal dunia di lokasi.
Dari informasi yang dihimpun, korban meninggal diketahui berinisial G (28) beralamat di Kelurahan Klatak, Kalipuro. Sementara korban selamat yaitu sopir berinisial K (25).
Mobil itu berasal dari salah satu SPPG di Desa Ketapang, Kalipuro. Mobil tersebut diketahui baru selesai mengantarkan kiriman makanan MBG. Pada pengiriman kedua, kendaraan itu membawa sekitar 980 ompreng MBG.
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