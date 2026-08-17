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Senin, 17 Agustus 2026 | 18.51 WIB

LPDB Koperasi Rayakan Dua Dekade dengan Berbagi, Salurkan Ratusan Paket Bantuan Sosial untuk Lansia

Melalui kegiatan Social and Charity yang menjadi bagian dari rangkaian HUT LPDB Koperasi ke-20, LPDB menyalurkan berbagai kebutuhan penunjang kesehatan dan kebersihan bagi para penghuni panti, pengurus, petugas, dan pendamping. (Istimewa). - Image

Melalui kegiatan Social and Charity yang menjadi bagian dari rangkaian HUT LPDB Koperasi ke-20, LPDB menyalurkan berbagai kebutuhan penunjang kesehatan dan kebersihan bagi para penghuni panti, pengurus, petugas, dan pendamping. (Istimewa).

JawaPos.com – Peringatan hari ulang tahun sering kali identik dengan seremoni dan selebrasi. Namun, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi memilih cara berbeda untuk menandai perjalanan 20 tahunnya berbagi dengan para lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3, Jakarta Selatan.

Melalui kegiatan Social and Charity yang menjadi bagian dari rangkaian HUT LPDB Koperasi ke-20, LPDB menyalurkan berbagai kebutuhan penunjang kesehatan dan kebersihan bagi para penghuni panti, pengurus, petugas, dan pendamping.

Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto mengatakan, tema HUT tahun ini, “20 Tahun Untuk Koperasi Indonesia”, tidak hanya dimaknai sebagai perjalanan institusi dalam memperkuat koperasi, tetapi juga sebagai momentum untuk memperluas manfaat sosial bagi masyarakat.

“Dua puluh tahun adalah perjalanan yang panjang. Bagi LPDB Koperasi, pencapaian tersebut harus disertai dengan kepedulian kepada sesama. Karena itu, kami ingin merayakan HUT ke-20 dengan berbagi kebahagiaan dan menghadirkan manfaat nyata bagi para lansia yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa ini,” kata Krisdianto di PSTW Budi Mulia 3, Jakarta, Minggu (16/8/2026).

Menurut Krisdianto, semangat koperasi pada dasarnya adalah semangat gotong royong dan kebersamaan. Nilai tersebut menjadi landasan LPDB Koperasi dalam menjalankan perannya, baik melalui pembiayaan dana bergulir maupun melalui kegiatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Ia berharap bantuan yang diberikan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari para penghuni panti sekaligus menjadi bentuk perhatian dari keluarga besar LPDB Koperasi.

“Bantuan ini mungkin tidak dapat menggantikan seluruh kebutuhan yang ada, tetapi kami berharap dapat memberikan kenyamanan, kebahagiaan, dan menunjukkan bahwa para lansia tidak sendiri. Mereka tetap menjadi bagian dari perhatian kita bersama,” ujarnya.

Melalui kegiatan Social and Charity yang menjadi bagian dari rangkaian HUT LPDB Koperasi ke-20, LPDB menyalurkan berbagai kebutuhan penunjang kesehatan dan kebersihan bagi para penghuni panti, pengurus, petugas, dan pendamping. (Istimewa).

Dalam kegiatan ini, LPDB Koperasi menyerahkan bantuan sosial berupa alat kebersihan, obat-obatan, alat kesehatan, perlengkapan perawatan lansia, kebutuhan operasional panti, dan juga 360 paket makanan (box meal) serta 360 paket snack bingkisan.

Krisdianto menjelaskan bahwa kegiatan Social and Charity merupakan salah satu agenda utama dalam rangkaian HUT LPDB Koperasi ke-20 yang mengusung tagline #MelangkahLebihMaju.

Menurutnya, langkah maju yang dimaksud tidak hanya terkait peningkatan kinerja lembaga, tetapi juga peningkatan kontribusi sosial kepada masyarakat.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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