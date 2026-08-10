Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Dimas Choirul, ARM
Senin, 10 Agustus 2026 | 21.14 WIB

LPDB Salurkan 53 Persen Target Pembiayaan, Koperasi Sektor Rill Jadi Prioritas

Direktur Utama LPDB Krisdianto dalam acara Temu Mitra Koperasi Sektro Rill LPDB Koperasi, di Jakarta, Senin (10/8)/(Dimas Choirul/Jawapos.com). - Image

Direktur Utama LPDB Krisdianto dalam acara Temu Mitra Koperasi Sektro Rill LPDB Koperasi, di Jakarta, Senin (10/8)/(Dimas Choirul/Jawapos.com).

JawaPos.com – Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi mencatat penyaluran pembiayaan kepada koperasi telah mencapai sekitar 53 persen dari target sepanjang 2026 hingga semester I.

Direktur Utama LPDB Krisdianto mengatakan, lembaganya menargetkan penyaluran pembiayaan sebesar Rp2,1 triliun selama satu tahun. Hingga semester I, realisasi penyaluran telah mencapai lebih dari separuh target tersebut.

“Kan target kita Rp2,1 triliun, kita sudah 50 persennya lebih bahkan 53 persen pencapaian penyaluran kita kepada koperasi sesuai dengan arahan pimpinan,” kata Krisdianto kepada wartawan usai acara Temu Mitra Koperasi Sektro Rill LPDB Koperasi, di Jakarta, Senin (10/8).

Dia menjelaskan, mayoritas pembiayaan diarahkan kepada koperasi sektor rill. Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan agar sedikitnya 80 persen penyaluran LPDB difokuskan pada koperasi sektor rill.

Menurut Krisdianto, fokus tersebut ditujukan untuk memperkuat permodalan koperasi sektor rill sekaligus mendorong pengembangan usaha. Meski demikian, LPDB tetap memproses pengajuan pembiayaan dari koperasi simpan pinjam.

“Bukan berarti kementerian kami atau LPDB tidak berpihak kepada koperasi simpan pinjam, tapi kita ingin memfokuskan kepada teman-teman di koperasi sektoral ini untuk lebih banyak terjadi penguatan khususnya di permodalan mereka, maka kita fokus ke sana,” jelasnya.

Dia menambahkan, kondisi pasar koperasi simpan pinjam saat ini membuat pelaku usaha lebih berhati-hati dalam mengembangkan bisnis.

“Tapi kalau ada pengajuan dari koperasi simpan pinjam tetap kita proses, tapi kebetulan mungkin ya karena situasi sekarang koperasi simpan pinjam itu juga sedang kondisinya, maksudnya segmen marketnya lagi sangat tingkat kehati-hatian tinggi, jadi mereka juga selektif untuk pengembangan usaha. Seperti itu,” tutur Krisdianto.

Pertama Kali Gelar Temu Mitra Koperasi Sektor Rill

Di sisi lain, LPDB untuk pertama kalinya menggelar kegiatan temu mitra khusus koperasi sektoral. Kegiatan tersebut menjadi batch pertama dan akan dilanjutkan dengan pertemuan berikutnya.

Editor: Mohamad Nur Asikin
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Presiden Prabowo Resmikan 1.061 KDKMP, LPDB Koperasi Siap Kawal Koperasi Jadi Motor Ekonomi Rakyat - Image
Berita Daerah

Presiden Prabowo Resmikan 1.061 KDKMP, LPDB Koperasi Siap Kawal Koperasi Jadi Motor Ekonomi Rakyat

Senin, 18 Mei 2026 | 06.20 WIB

Istri Wapres RI Tinjau Layanan Pembiayaan Koperasi LPDB di Pontianak - Image
Nasional

Istri Wapres RI Tinjau Layanan Pembiayaan Koperasi LPDB di Pontianak

Rabu, 13 Mei 2026 | 23.14 WIB

Dari Tribun ke Koperasi: LPDB Koperasi Ajak Suporter Sepak Bola Jadi Kekuatan Ekonomi Baru - Image
Ekonomi

Dari Tribun ke Koperasi: LPDB Koperasi Ajak Suporter Sepak Bola Jadi Kekuatan Ekonomi Baru

Kamis, 30 April 2026 | 15.20 WIB

Terpopuler

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026 - Image
1

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026

2

Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup

3

Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer

4

Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?

5

Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

9

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

10

Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore