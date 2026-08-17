Pesan Kemerdekaan dari Seniman Ludruk Kartolo: Berikan Panggung untuk Generasi Penerus

Sempat Berjaya di masanya, kesenian ludruk Surabaya kini berjuang menjaga eksistensi di tengah perubahan zaman, minimnya panggung, dan tantangan regenerasi.

JawaPos.com - "Saya dulu sehari bisa pindah panggung dua sampai tiga kali," tutur peludruk legendaris, Cak Kartolo, mengingat masa kejayaan ludruk yang membuat ia nyaris tak pernah sepi dari panggung pertunjukan.

Pada era 1970-an, ludruk menjadi salah satu hiburan utama masyarakat, khususnya di Surabaya dan Jawa Timur.

Penonton rela menyaksikan pentas ludruk semalam suntuk, sembari melepas lelah usai berjuang di kehidupannya masing-masing.

Tak ada bagian malam yang benar-benar hening, karena celetukan para peludruk dan gelak tawa penonton saling bersahutan sepanjang malam.

Namun, perkembangan teknologi mengubah selera hiburan masyarakat. Ludruk kini menghadapi dilema untuk menjaga eksistensinya: mempertahankan panggung lama atau mencari ruang dan panggung baru agar tetap relevan.

Pertanyaannya, sejauh mana ludruk mampu beradaptasi tanpa kehilangan jiwanya sebagai kesenian tradisional? Sudahkah ludruk benar-benar merdeka dalam berkarya?

Kartolo dan Ning Tini merupakan seniman ludruk paling senior di Surabaya saat ini. Nyaris tak ada penggemar kesenian ludruk yang tidak mengenal dua sosok ini.

Mereka paham betul bahwa kesenian ludruk sudah tak lagi seramai di masa jayanya dulu. Selera penikmat seni semakin dinamis, dan panggung-panggung seni modern terus bermunculan.