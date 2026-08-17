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Dhimas Ginanjar
Senin, 17 Agustus 2026 | 17.50 WIB

Kado Kemerdekaan, 8 Keluarga Terima Rumah Layak Huni dari Polres Bogor

Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto saat menyerahkan secara simbolis kunci rumah kepada delapan penerima manfaat. (Polres Bogor) - Image

Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto saat menyerahkan secara simbolis kunci rumah kepada delapan penerima manfaat. (Polres Bogor)

JawaPos.com - Sebanyak delapan keluarga kurang mampu di Kabupaten Bogor menerima kunci Rumah ASRI dari Kapolres Bogor pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, Senin (17/8/2026). Penyerahan tersebut menjadi tahap kedua program Rumah ASRI yang telah merenovasi total 21 rumah tidak layak huni (rutilahu).

Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto, menyerahkan secara simbolis kunci rumah kepada delapan penerima manfaat. Program tersebut sebelumnya telah merenovasi 13 rumah pada tahap pertama.

Melalui dua tahap pelaksanaan, program Rumah ASRI mentransformasi rumah warga menjadi hunian yang lebih kokoh, bersih, dan asri.

Penyerahan bantuan renovasi rumah tersebut berlangsung dengan suasana haru. Para penerima manfaat bahkan menunjukkan rasa syukur atas bantuan yang mereka terima.

Menurut Wikha, makna kemerdekaan tidak hanya berkaitan dengan peringatan secara seremonial, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat merasakan kebahagiaan dan kepastian untuk hidup secara layak.

Melalui penyerahan 21 unit Rumah ASRI tersebut, Polres Bogor ingin memastikan warga kurang mampu tidak tertinggal dalam menikmati hasil pembangunan dan kepedulian sosial pada momentum kemerdekaan.

Editor: Dhimas Ginanjar
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