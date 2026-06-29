Mendagri Tito Karnavian Pastikan Isu Dua Desa Masuk Malaysia Tidak Benar

JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan bahwa isu terkait dua desa di Nunukan, Kalimantan Utara, yang masuk menjadi wilayah Malaysia, merupakan hal yang tidak benar.

Pada saat rapat bersama Komisi Ii DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, Tito mengatakan isu yang berkembang di publik seolah-olah Indonesia telah kehilangan dua desa tersebut.

Menurut dia, desa-desa tersebut masih masuk ke wilayah Indonesia dan yang hilang hanyalah sebagian tanahnya, sedangkan Indonesia pun justru mendapatkan lebih banyak bagian tanah.

"Kadang-kadang dikatakan bahwa ada dua desa yang lepas masuk Malaysia. Bukan seperti itu," kata Tito.

Menurut dia, permasalahan batas di Pulau Sebatik memang menjadi permasalahan lama sejak adanya sengketa antara Belanda dan Inggris ketika menjajah. Namun kini kondisi di lapangan tidak demikian.

Dia mengatakan persoalan lama tersebut terus diselesaikan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, hingga lembaga-lembaga terkait lainnya.

Sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dia menjelaskan bahwa sebagian lahan seluas 127,3 hektar di Pulau Sebatik memang masuk ke sisi Malaysia. Namun, Indonesia memperoleh kompensasi wilayah yang jauh lebih luas.