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Antara
Jumat, 7 Agustus 2026 | 06.55 WIB

Penyaluran Zakat Harus Tepat Sasaran dan Tidak Tumpang Tindih, Kemenag Luncurkan Satu Data ZIS-DS

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar bersama Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam peluncuran Satu Data ZIS-DSKL di Jakarta. (Humas Baznas) - Image

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar bersama Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam peluncuran Satu Data ZIS-DSKL di Jakarta. (Humas Baznas)

JawaPos.com - Potensi dana zakat, infak, dan sedekah serta dana sosial keagamaan lain (ZIS-DSKL) di Indonesia sangat besar. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana ZIS dan DSKL itu, pemerintah meluncur Satu Data ZIS-DSKL di Jakarta (6/8).

ZIS dan DSKL bisa jadi alat untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Dengan catatan penyalurannya harus tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

Ketua Baznas Sodik Mudjahid menegaskan, zakat memiliki peran ganda yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Zakat bukan hanya sekadar kewajiban ibadah ritual, melainkan instrumen kebangsaan yang sangat ampuh untuk mempererat tali persaudaraan, merekatkan kebhinnekaan, serta menyejahterakan umat secara adil dan merata,” kata Sodik Mudjahid dilansir dari Antara. 

Sodik menilai ZIS bisa menjadi wadah untuk menguatkan nilai-nilai kebangsaan, persaudaraan, dan gotong royong melalui gerakan zakat sebagai ikhtiar bersama mewujudkan kesejahteraan umat dan kemajuan bangsa. 

Sodik Mudjahid mengakui, potensi dana ZIS di Indonesia sangat besar. Meskipun begitu penghimpunannya masih perlu peningkatan.

Dia mengatakan berdasar kajian Baznas, potensi ZIS di Indonesia mencapai Rp 340 triliun.

’’Kemudian versi Indikator, jumlahnya Rp 350 triliun. Kemenag menyebut potensi dana keagamaan Islam itu Rp 1.000 triliun,’’ kata Sodik.

Dia mengatakan, jika separuh dari potensi dana itu, atau sekitar Rp 400 triliun bisa terkumpul, dampaknya sangat besar. Yaitu bisa mengatasi kemiskinan di Indonesia.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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