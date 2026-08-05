Jawab Isu Pergantian Kapolri, Jenderal Sigit: Itu Hak Prerogatif Presiden 

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. (Polri)
JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo buka suara pasca beredarnya rumor pergantian orang nomor satu di Korps Bhayangkara. Dia menegaskan bahwa hal itu merupakan hak prerogatif yang hanya dimiliki oleh presiden.
Sigit menyampaikan keterangan itu saat diwawancarai oleh awak media pada Rabu (5/8) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam). Dia menyatakan bahwa dirinya hanya menjalankan tugas sesuai dengan aturan.
”Itu kan (hak) prerogatif presiden. Jadi, ya buat kita prajurit kan apa pun dilaksanakan. Kita menunggu saja,” kata dia.
Beredarnya informasi surat presiden (surpres) pergantian kapolri, dipastikan oleh Sigit sama sekali tidak mengganggu kerja-kerja sebagai pucuk pimpinan di lembaga kepolisian.
”Nggak, sangat tidak (mengganggu),” ujarnya.
Sebelumnya, rumor surpres terkait pergantian kapolri ditepis oleh Komisi III DPR. Sampai kemarin (4/8), dipastikan bahwa Istana belum mengirimkan surpres tersebut. Komisi yang menjadi mitra Polri dalam melaksanakan tugas tersebut meminta publik tidak terpengaruh isu tak berdasar.
”Tidak benar ada surat presiden soal penggantian kapolri,” ungkap Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam keterangan yang disampaikan kepada awak media.
Legislator dari Partai Gerindra itu menegaskan bahwa informasi tersebut tidak berdasar. Sehingga masyarakat tidak boleh terpengaruh. Habiburokhman mengajak semua pihak untuk berpegangan pada informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
”Kami menghimbau baiknya masyarakat jangan terpengaruh dengan isu-isu yang tidak benar dan tidak ada dasarnya,” tegasnya.
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