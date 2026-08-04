Komisi III DPR Tegaskan Belum Ada Surpres Pergantian Kapolri dari Istana

JawaPos.com - Rumor pengiriman surat presiden (surpres) terkait pergantian kapolri ditepis oleh Komisi III DPR.

Dewan memastikan bahwa sampai hari ini, Selasa (4/8), Istana belum mengirimkan surpres tersebut. Komisi yang menjadi mitra Polri dalam melaksanakan tugas tersebut meminta publik tidak terpengaruh isu tak berdasar.

”Tidak benar ada surat presiden soal penggantian kapolri,” ungkap Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam keterangan yang disampaikan kepada awak media.

Legislator dari Partai Gerindra itu menegaskan bahwa informasi terkait surpres tersebut tidak berdasar. Sehingga masyarakat tidak boleh terpengaruh.

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Habiburokhman mengajak semua pihak untuk berpegangan pada informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

”Kami mengimbau baiknya masyarakat jangan terpengaruh dengan isu-isu yang tidak benar dan tidak ada dasarnya,” tegasnya.

Dengan bantahan itu, dipastikan bahwa Jenderal Listyo Sigit Prabowo masih bertugas sebagai orang nomor satu di Korps Bhayangkara.

Dia mengemban kepercayaan tersebut sejak era kepemimpinan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan berlanjut sampai era Presiden Prabowo Subianto.

Sigit merupakan abituren Akademi Kepolisian (Akpol) 1991. Dilihat dari umur, dia masih memiliki masa dinas yang cukup panjang.