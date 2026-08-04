Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Antara
Rabu, 5 Agustus 2026 | 01.14 WIB

Komisi III DPR Bantah Ada Surpres Pergantian Kapolri Listyo Sigit

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (14/7/2026). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi) - Image

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (14/7/2026). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

JawaPos.com – Isu pergantian Kapolri jenderal Listyo Sigit Prabowo dan munculnya surat presiden terkait hal itu, dibantah oleh Komisi III DPR RI.

“Tidak benar ada surat presiden soal penggantian Kapolri,” kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (4/8) sebagaimana dilansir dari Antara.

Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah termakan informasi yang tidak benar dan tidak jelas sumbernya.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Ia mengatakan, sampai dengan saat ini tidak pernah mendapat informasi soal pengiriman surpres, apalagi isinya yang disebut-sebut meminta pergantian kapolri.

“Kami tidak ada, sama sekali belum ada,” ucap Sahroni di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa.

Sahroni mengatakan, Sigit memiliki kinerja baik sebagai Kapolri selama lima tahun terakhir. Karenanya, dia menilai, belum ada urgensi untuk mengganti pucuk pimpinan di tubuh kepolisian tersebut.

“Dia kan bekerja luar biasa. Walaupun ada kurangnya, wajarlah. Saya yakin Presiden mempertahankan Pak Sigit karena kinerjanya cukup baik,” kata Sahroni.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Atlet Muda, Susi Susanti, Alan Budikusuma, hingga Difabel Tampil di Bersama Kapolri Cup 2026 - Image
Sports

Atlet Muda, Susi Susanti, Alan Budikusuma, hingga Difabel Tampil di Bersama Kapolri Cup 2026

Minggu, 2 Agustus 2026 | 01.45 WIB

Tutup Kapolri Cup 2026, Kapolri Turun Bertanding dan Tegaskan Komitmen Pembinaan Atlet - Image
Sports

Tutup Kapolri Cup 2026, Kapolri Turun Bertanding dan Tegaskan Komitmen Pembinaan Atlet

Minggu, 2 Agustus 2026 | 01.41 WIB

Kapolri Cup 2026 Resmi Berakhir, Diikuti 1.250 Peserta dari Atlet Muda hingga Para-Bulu Tangkis - Image
All Sports

Kapolri Cup 2026 Resmi Berakhir, Diikuti 1.250 Peserta dari Atlet Muda hingga Para-Bulu Tangkis

Minggu, 2 Agustus 2026 | 01.35 WIB

Terpopuler

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia - Image
1

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

2

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

3

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir

4

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

5

Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026

6

Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan

7

Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026: Momentum Garuda Kunci Tiket Semifinal!

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Eks Wakil Kepala PPATK: Ada Pola 'Placement' untuk Hilangkan Jejak di Kasus Korupsi dan TPPU Febrie

10

5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore