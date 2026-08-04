Komisi III DPR Bantah Ada Surpres Pergantian Kapolri Listyo Sigit

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (14/7/2026). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
JawaPos.com – Isu pergantian Kapolri jenderal Listyo Sigit Prabowo dan munculnya surat presiden terkait hal itu, dibantah oleh Komisi III DPR RI.
“Tidak benar ada surat presiden soal penggantian Kapolri,” kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (4/8) sebagaimana dilansir dari Antara.
Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah termakan informasi yang tidak benar dan tidak jelas sumbernya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Ia mengatakan, sampai dengan saat ini tidak pernah mendapat informasi soal pengiriman surpres, apalagi isinya yang disebut-sebut meminta pergantian kapolri.
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“Kami tidak ada, sama sekali belum ada,” ucap Sahroni di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa.
Sahroni mengatakan, Sigit memiliki kinerja baik sebagai Kapolri selama lima tahun terakhir. Karenanya, dia menilai, belum ada urgensi untuk mengganti pucuk pimpinan di tubuh kepolisian tersebut.
“Dia kan bekerja luar biasa. Walaupun ada kurangnya, wajarlah. Saya yakin Presiden mempertahankan Pak Sigit karena kinerjanya cukup baik,” kata Sahroni.
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