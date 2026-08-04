Kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 Tinggalkan 5 Korban Jiwa dan Penyebab Kebakaran Masih Diselidiki

JawaPos.com – KMP Mutiara Sentosa 2 terbakar saat berlayar di lepas pantai Pulau Madura, Jawa Timur, pada Minggu (3/8/2026) dalam pelayaran dari Surabaya menuju Makassar.

Dilansir dari laman Reuters pada Selasa (4/8), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) menyatakan sebanyak 233 dari total 238 penumpang dan awak kapal berhasil dievakuasi. Dalam insiden tersebut, lima orang dinyatakan meninggal dunia.

Kepala Basarnas, Mohammad Syafii, menjelaskan bahwa jumlah penumpang dan awak kapal yang tercatat dalam manifes mencapai 238 orang.

Data tersebut merupakan hasil verifikasi terbaru setelah sebelumnya pihak berwenang sempat menyampaikan jumlah penumpang dan awak sebanyak 271 orang. Seluruh penumpang dan awak yang tercantum dalam manifes kini telah berhasil ditemukan.

Basarnas menyatakan penyelidikan mengenai penyebab kebakaran masih terus dilakukan oleh pihak berwenang.

Proses pencarian dapat kembali dilanjutkan apabila terdapat laporan dari keluarga mengenai anggota keluarganya yang diduga belum ditemukan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada korban lain yang belum terdata.

Menurut Basarnas, seluruh penumpang menggunakan jaket pelampung saat proses penyelamatan berlangsung. Sejumlah penumpang dilaporkan bertahan selama berjam-jam di laut, bahkan beberapa di antaranya terjatuh dari ketinggian sekitar 10 meter ke permukaan air.