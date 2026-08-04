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Tazkia Royyan Hikmatiar
Rabu, 5 Agustus 2026 | 04.32 WIB

12 Tokoh Anime Paling Banyak Dipakai Nama Orang Indonesia, dari Uzumaki hingga Suneo

Boruto Uzumaki. (Narutopedia) - Image

Boruto Uzumaki. (Narutopedia)

JawaPos.com - Nama-nama tokoh anime asal Jepang ternyata tidak hanya populer di layar kaca. Namun juga menjadi inspirasi nama orang di Indonesia.

Data Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sedikitnya ada 12 nama karakter anime yang paling banyak dipakai masyarakat hingga Semester I 2026.

Temuan unik tersebut dipaparkan Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi, dalam Rakornas Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026.

Teguh mengatakan, data tersebut berasal dari basis data kependudukan nasional. Menurut dia, tak sedikit orang tua yang ternyata terinspirasi dari karakter anime saat memberikan nama kepada anak mereka.

"Ada yang namanya Nobita, ada yang Uzumaki," ujar Teguh saat memaparkan data tersebut, dikutip Selasa (4/8).

Berdasarkan data Dukcapil, berikut 12 nama tokoh anime yang paling banyak digunakan sebagai nama penduduk di Indonesia pada Semester I 2026:

1. Uzumaki: 190 penduduk

2. Nobita: 181 penduduk

3. Sasuke: 158 penduduk

4. Naruto: 157 penduduk

Editor: Bayu Putra
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