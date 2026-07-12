Reaksi Erling Haaland saat Disamakan dengan Karakter Anime Majin Buu

JawaPos.com - Erling Haaland kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2026. Namun, kali ini, sorotan yang diterimanya bukan karena ketajamannya di depan gawang, melainkan karena sebuah meme yang ramai beredar di media sosial.

Striker Norwegia itu dibandingkan dengan Majin Buu, karakter ikonik dari serial anime Dragon Ball Z. Banyak penggemar menyoroti kemiripan ekspresi wajah, kepala yang nyaris botak, hingga tingkah laku Haaland yang dinilai mengingatkan mereka pada sosok penjahat berwarna merah muda tersebut.

Melansir laman Leadership, alih-alih tersinggung atau mengabaikan candaan itu, penyerang Manchester City tersebut justru menanggapinya dengan santai.

"Maksudku, aku tidak membantah," ujar Haaland.

Respons singkat itu langsung memicu gelombang reaksi baru di media sosial. Banyak penggemar sepak bola maupun pecinta anime semakin antusias membuat berbagai meme dan gambar editan yang memperlihatkan Haaland berdampingan dengan Majin Buu.

Sikap santai Haaland pun mendapat banyak pujian. Di tengah tekanan besar sebagai salah satu bintang utama Piala Dunia, ia menunjukkan bahwa dirinya tidak keberatan menjadi bahan candaan selama itu dinikmati dengan cara yang positif.

Di atas lapangan, Haaland tetap menjadi salah satu pemain yang paling disorot berkat performanya bersama Norwegia. Namun di luar lapangan, reaksinya terhadap meme viral tersebut justru membuat popularitasnya semakin meningkat.