Sinopsis Film Anime Your Name (2016): Pertemuan Antara Pasangan Hidup Dapat Menyelamatkan Kita Pula

Poster film anime Your Name (2016) (https://www.primevideo.com/-/id/detail/0SQKIFWA43JNHJG2MJCTVCXVBW)
JawaPos.com - Pertemuan kita dengan pasangan hidup kita terkadang terjadi melalui cara yang tidak pernah terkirakan. Ada yang bertemu cepat dan ada yang lama, ada yang disadari lalu ada yang tidak disadari.
Beberapa orang percaya pertemuan ini telah tertulis pada garis nasib kita masing-masing. Bagaimana cara atau akankah kita bertemu dengan mereka juga sudah direncanakan di dalamnya.
Mitsuha (Mone Kamishiraishi) telah menghabiskan masa kecilnya dan remajanya di kota kecil. Seperti gadis desa biasa, ia ingin merasakan kehidupan kota.
Terkadang Mitsuha beberapa kali terbangun dengan sikap yang aneh. Adik perempuan Mitsuha awalnya menganggap sikap baru ini hanya kebiasaan aneh baru kakaknya.
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Teman-teman Mitsuha menyadari bahwa ia sangat berbeda. Ia tidak tahu jadwal pelajaran, lupa kode lokernya, dan dimana ruang kelasnya. Mereka berpikir bahwa mungkin Mitsuha mengalami stres karena akan melakukan ritual miko di kuil keluarganya.
Ritual yang akan dilakukan cukup unik. Mitsuha dan adiknya akan menarikan tarian sakral dan membuat kuchikamizake, sejenis arak beras yang dibuat dari fermentasi kunyahan beras. Karena prosedur ini, Mitsuha menjadi bahan olok-olokan beberapa teman sekelasnya.
Malam setelah upacara selesai, Mitsuha bertengkar kecil dengan adiknya. Untuk melepas amarahnya, Mitsuha berteriak bahwa ia membenci kehidupannya sekarang dan ingin menjadi laki-laki tampan di kehidupan selanjutnya.
Keesokan paginya ia terbangun di tempat baru. Mitsuha menyadari bahwa ia tidak berada di kamarnya, dan ia tidak berada di dalam tubuhnya. Ia berada di dalam tubuh seorang laki-laki yang tinggal di perkotaan padat, Taki (Ryunosuke Kamiki).
Mitsuha menganggap ia sedang bermimpi, namun ia harus tetap menjadi Taki hingga ia bangun. Tapi ia tidak tahu bagaimana cara hidup sebagai Taki. Karenanya ia terlambat masuk sekolah, tertinggal dalam pelajaran, dan terlambat masuk kerja paruh waktu pula.
Tingkah terlalu feminin Mitsuha juga membuat bingung teman-teman Taki. Tapi mereka berpikir bahwa Taki berubah karena ia bosan dan lelah atas tekanan akademis.
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