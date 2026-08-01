Kapolri Cup 2026 Resmi Berakhir, Diikuti 1.250 Peserta dari Atlet Muda hingga Para-Bulu Tangkis

JawaPos.com - Kapolri menutup secara resmi Kejuaraan Bulu Tangkis Kapolri Cup 2026 di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jakarta Timur, Sabtu (1/8). Turnamen yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 itu ditegaskan sebagai wujud komitmen Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis sekaligus memperkuat kebersamaan melalui olahraga.

Prosesi penutupan ditandai dengan penyerahan bendera turnamen dari Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) kepada Kapolri sebagai simbol berakhirnya kejuaraan. Rangkaian seremoni kemudian dilanjutkan dengan peletakan raket secara simbolis bersama Ketua Umum PBSI dan Ketua Umum National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI).

Kejuaraan Bulu Tangkis Kapolri Cup 2026 mengusung tema “Polri untuk Masyarakat”. Turnamen berlangsung selama enam hari, mulai 27 Juli hingga 1 Agustus 2026, melalui kolaborasi antara Polri, PBSI, dan NPCI.

Penyelenggaraan kejuaraan ini bertujuan menjaring bibit-bibit atlet muda sekaligus memperkuat pembinaan prestasi atlet bulu tangkis dan para-bulu tangkis Indonesia. Ajang tersebut juga menjadi wadah mempertemukan atlet dari berbagai kategori dalam satu kompetisi yang kompetitif.

Sebanyak 1.250 peserta ambil bagian dalam Kapolri Cup 2026. Jumlah tersebut terdiri atas 748 atlet kategori umum kelompok umur U-15, U-17, dan U-19, sebanyak 432 peserta kategori beregu Polri, serta 70 atlet para-bulu tangkis.

Seluruh pertandingan menggunakan sistem gugur. Berbagai nomor dipertandingkan mulai dari kelompok umur, beregu Polri, hingga kategori difabel sebagai bagian dari upaya mendorong pembinaan olahraga yang inklusif.

Sebelum seremoni penutupan, Kapolri menyaksikan langsung pertandingan final kategori para-bulu tangkis. Kehadirannya menjadi bentuk dukungan terhadap pengembangan olahraga prestasi, termasuk bagi atlet penyandang disabilitas.

Kapolri juga mengikuti pertandingan ekshibisi bersama sejumlah pejabat negara dan pimpinan lembaga. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan yang berlangsung sepanjang penutupan kejuaraan.

Selain pertandingan, acara penutupan dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan budaya dan hiburan musik. Panitia juga menyerahkan penghargaan kepada para juara dari kategori U-19, para-bulu tangkis, serta beregu Polri.