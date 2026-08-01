Tutup Kapolri Cup 2026, Kapolri Turun Bertanding dan Tegaskan Komitmen Pembinaan Atlet

JawaPos.com - Kejuaraan Bulu Tangkis Kapolri Cup 2026 resmi ditutup di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jakarta Timur, Sabtu (1/8/2026). Turnamen yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bhayangkara ke-80 itu tidak hanya menghadirkan pertandingan kompetitif, tetapi juga menegaskan komitmen Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis dan para-bulu tangkis Indonesia.

Penutupan berlangsung meriah dengan dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Selain mengikuti prosesi penutupan, Kapolri juga turun langsung ke lapangan dalam laga persahabatan yang menjadi salah satu daya tarik acara.

Kapolri Cup 2026 menjadi wadah pembinaan bagi atlet dari berbagai kategori. Mulai dari kelompok usia, personel Polri, hingga atlet para-bulu tangkis mendapat kesempatan berkompetisi sekaligus mengasah kemampuan dalam satu rangkaian kejuaraan.

Suasana penutupan semakin semarak dengan kehadiran sejumlah legenda bulu tangkis Indonesia. Di antaranya Susi Susanti, Alan Budikusuma, Greysia Polii, dan Hariyanto Arbi yang turut memeriahkan penutupan turnamen.

Perhatian penonton tertuju saat Kapolri tampil dalam pertandingan ekshibisi. Jenderal Listyo Sigit Prabowo berpasangan dengan Widi Chandra Kasih menghadapi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang berduet dengan Muhammad.

Laga berlangsung kompetitif sekaligus penuh keakraban. Sejak awal pertandingan, kedua pasangan saling menekan melalui permainan cepat dan serangan terbuka untuk mengumpulkan poin.

Adu smash, permainan di depan net, hingga reli panjang beberapa kali memancing tepuk tangan penonton. Bahlil sempat melancarkan dropshot untuk mengecoh lawan, sedangkan pasangan Jenderal Sigit dan Widi terus menjaga tekanan melalui permainan cepat dan penempatan bola yang efektif.

Pasangan Jenderal Sigit dan Widi akhirnya menutup set pertama dengan keunggulan 15-11 atas pasangan Bahlil dan Muhammad. Jalannya pertandingan yang menarik menjadi salah satu hiburan dalam penutupan Kapolri Cup 2026.

Di luar laga persahabatan, turnamen tahun ini juga menitikberatkan pada pembinaan atlet. Sebanyak 1.250 peserta ambil bagian dalam kejuaraan yang terdiri atas 748 atlet kelompok umur U-15, U-17, dan U-19, sebanyak 432 peserta kategori beregu Polri, serta 70 atlet para-bulu tangkis.