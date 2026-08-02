Sambut HUT Ke-25, Partai Demokrat Ajak Masyarakat Berperan Aktif jaga Kelestarian Alam

JawaPos.com - Partai Demokrat menggelar rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 melalui wujud kepedulian terhadap pelestarian lingkungan. Langkah itu dilakukan dengan menggelar aksi penanaman pohon serta pembersihan bantaran Sungai Alue Naga di Banda Aceh.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Demokrat Aceh, Rian Syaf, mengatakan kegiatan itu merupakan implementasi Gerakan Langit Biru Indonesia Asri yang digagas Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Melalui gerakan tersebut, masyarakat diajak berperan aktif dalam menjaga kelestarian alam dan menciptakan lingkungan yang lebih hijau.

Rian menjelaskan aksi penanaman pohon juga menjadi kelanjutan dari tradisi kepedulian terhadap lingkungan yang telah dicontohkan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama almarhumah Ani Yudhoyono.

“Kami melanjutkan tradisi yang telah dicontohkan Pak SBY dan Bu Ani. Di Banda Aceh masih berdiri pohon trembesi yang ditanam sebagai jejak kepedulian terhadap lingkungan. Hari ini kami meneruskan semangat itu,” kata Rian, Minggu (2/8).

Menurut Rian, menanam pohon bukan hanya kegiatan simbolis, tetapi merupakan investasi jangka panjang bagi keberlangsungan lingkungan dan generasi mendatang.

“Mungkin bukan kita yang menikmati rindangnya, tetapi anak cucu kita. Menanam pohon adalah menanam harapan sekaligus mengajak semua pihak untuk lebih peduli terhadap lingkungan,” ujarnya.

Rangkaian kegiatan diawali dengan apel di Kantor DPD Partai Demokrat Aceh. Selanjutnya, peserta mengikuti donor darah, kerja bakti membersihkan rumah ibadah, taman kota, dan bantaran Sungai Alue Naga. Kegiatan juga diisi dengan penanaman pohon, pembacaan hikayat bertema lingkungan, serta pelepasan benih ikan.

Sekitar 600 orang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Mereka berasal dari berbagai kalangan, mulai dari kader Partai Demokrat, mahasiswa, pengemudi ojek online, aktivis, santri, hingga masyarakat umum.

Lebih lanjut, Rian berharap gerakan pelestarian lingkungan itu tidak berhenti sebagai agenda tahunan semata.