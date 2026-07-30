Serasa Berada di Negeri Sakura, 10 Rekomendasi Restoran Jepang di Jogja untuk Anda yang Sedang Kangen Makan Sushi

Ilustrasi sushi/YouTube @10bestid
JawaPos.com - Jogja tidak hanya menawarkan beragam kuliner tradisional dan legendaris.
Banyak tempat makan di Jogjakarta yang juga menyajikan hidangan dari berbagai negara, termasuk masakan khas Jepang.
Uniknya,pilihan hidangan Jepang di Jogjakarta lebih bervariasi. Masakan Jepang yang dijual di berbagai tempat ini dibanderol mulai dari belasan ribu sampai ratusan ribu rupiah, sehingga dapat disesuaikan dengan anggaran anda.
Beberapa diantaranya bahkan hadir dengan konsep tendaan dengan harga kaki lima. Sementara itu, ada pula yang berupa restoran yang menyajikan hidangan premium.
Mulai dari sushi, sashimi, yakitori, chicken teriyaki, ramen, karubi BBQ, grill, sampai shabu-shabu semuanya dapat anda nikmati di berbagai restoran Jepang di Jogjakarta.
Berdasarkan ulasan dari kanal YouTube @10bestid yang dikutip pada (30/07) berikut adalah rekomendasi tempat makan Jepang di Jogjakarta yang cocok bagi anda yang sedang ingin menikmati sushi ataupun hidangan khas Jepang lainnya.
Sushiruma
Sushiruma berada di apartemen green park Jl. Tambak Bayan, Depok, Sleman. Kedai ini menyajikan berbagai varian sushi dengan harga yang sangat terjangkau mulai dari Rp 10.000-Rp 37.000.
Di sini anda dapat memilih menu seperti kappa makki, tamagoyaki, salmon maki, tuna roll, sampai salmon mentai. Selain itu, tersedia pula menu ramen, mentai rice, rice bowl, japanese curry, gyoza, dan juga yakitori.
Sugoi Ramen Express
Sugoi ramen expresss berlokasi di Ruko Kelapa Hijau No. 18 Sanggrahan, Condongcatur Depok. pilihan menu yang ditawarkan seperti original ramen, miso ramen, chicken katsu ramen, chicken katsu sushi roll, dan chicken curry katsu.
Sushi Story
Sushi story selain menawarkan hidangan khas Jepang, tetapi juga menghadirkan suasana khas Jepang yang otentik. Letaknya di Jl. Affandi No. 37, Soropadan, Condongcatur, Depok.
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Prediksi Skor hingga Rekor Pertemuan Persebaya vs PSMS: Ayam Kinantan Lebih Unggul Atas Green Force
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!
Prediksi Skor Port FC vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Pembuktian Magis Shin Tae-yong!