Serasa Berada di Negeri Sakura, 10 Rekomendasi Restoran Jepang di Jogja untuk Anda yang Sedang Kangen Makan Sushi

JawaPos.com - Jogja tidak hanya menawarkan beragam kuliner tradisional dan legendaris.

Banyak tempat makan di Jogjakarta yang juga menyajikan hidangan dari berbagai negara, termasuk masakan khas Jepang.

Uniknya,pilihan hidangan Jepang di Jogjakarta lebih bervariasi. Masakan Jepang yang dijual di berbagai tempat ini dibanderol mulai dari belasan ribu sampai ratusan ribu rupiah, sehingga dapat disesuaikan dengan anggaran anda.

Beberapa diantaranya bahkan hadir dengan konsep tendaan dengan harga kaki lima. Sementara itu, ada pula yang berupa restoran yang menyajikan hidangan premium.

Mulai dari sushi, sashimi, yakitori, chicken teriyaki, ramen, karubi BBQ, grill, sampai shabu-shabu semuanya dapat anda nikmati di berbagai restoran Jepang di Jogjakarta.

Berdasarkan ulasan dari kanal YouTube @10bestid yang dikutip pada (30/07) berikut adalah rekomendasi tempat makan Jepang di Jogjakarta yang cocok bagi anda yang sedang ingin menikmati sushi ataupun hidangan khas Jepang lainnya.

Sushiruma

Sushiruma berada di apartemen green park Jl. Tambak Bayan, Depok, Sleman. Kedai ini menyajikan berbagai varian sushi dengan harga yang sangat terjangkau mulai dari Rp 10.000-Rp 37.000.

Di sini anda dapat memilih menu seperti kappa makki, tamagoyaki, salmon maki, tuna roll, sampai salmon mentai. Selain itu, tersedia pula menu ramen, mentai rice, rice bowl, japanese curry, gyoza, dan juga yakitori.

Sugoi Ramen Express

Sugoi ramen expresss berlokasi di Ruko Kelapa Hijau No. 18 Sanggrahan, Condongcatur Depok. pilihan menu yang ditawarkan seperti original ramen, miso ramen, chicken katsu ramen, chicken katsu sushi roll, dan chicken curry katsu.

Sushi Story