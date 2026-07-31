Dari Gudeg hingga Bakmi, 9 Kuliner Malam Jogja Ini Punya Cita Rasa Istimewa

Kuliner malam di Jogja yang murah dan enak (Tangkapan layar YouTube 10 BEST ID)
JawaPos.com – Yogyakarta tidak hanya terkenal dengan budaya, wisata sejarah, dan suasana kotanya yang khas, tetapi juga memiliki deretan kuliner malam yang selalu berhasil menarik perhatian para pencinta makanan.
Saat malam tiba, berbagai sudut Jogja berubah menjadi tempat berburu hidangan lezat dengan harga yang tetap ramah di kantong. Mulai dari makanan khas Jawa seperti gudeg dan bakmi tradisional hingga sajian pedas yang menggugah selera, semuanya menawarkan pengalaman makan yang berbeda.
Menariknya, kuliner malam di Jogja bukan sekadar soal rasa. Banyak tempat makan menghadirkan suasana sederhana, mulai dari warung kaki lima, lesehan pinggir jalan, hingga tempat makan bernuansa tempo dulu yang memberikan pengalaman tersendiri.
Dirangkum dari kanal YouTube 10 BEST ID, berikut sembilan rekomendasi kuliner malam legendaris di Jogja yang patut dicoba.
Bagi pencinta makanan pedas, Oseng Mercon Bu Narti menjadi salah satu tujuan kuliner malam yang wajib masuk daftar kunjungan.
Hidangan ini terkenal dengan potongan daging sapi yang dimasak bersama cabai rawit dalam jumlah melimpah. Rasa pedas yang kuat menjadi ciri khas utama yang membuat banyak orang kembali mencobanya.
Suasana malam Jogja yang sejuk semakin cocok dipadukan dengan seporsi oseng mercon yang mampu memberikan sensasi hangat dan menggugah selera.
Bakmi Mbah Mo merupakan salah satu kuliner malam legendaris yang mempertahankan teknik memasak tradisional menggunakan tungku arang atau anglo.
Bakmi godok yang disajikan memiliki cita rasa khas dari kaldu ayam kampung, tekstur mie yang lembut, serta racikan bumbu Jawa yang kuat.
Makan di tempat ini memberikan nuansa nostalgia, terutama bagi pengunjung yang ingin merasakan suasana kuliner Jogja tempo dulu.
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