R. Nurul Fitriana Putri
Senin, 4 Mei 2026 | 22.48 WIB

Dirumorkan Sakit dan Dirawat di RS, Menkeu Purbaya: Iya Masuk RS, Tapi Keluar Lagi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya buka suara soal kabar yang menyebut dirinya sakit dan dirawat inap di sebuah Rumah Sakit (RS) Jakarta, pada akhir pekan lalu. (R. MNurul Fitriana/JawaPos.com)

 

JawaPos.com-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya buka suara soal kabar yang menyebut dirinya sakit dan dirawat inap di sebuah Rumah Sakit (RS) Jakarta, pada akhir pekan lalu.

Ia mengakui sempat berkunjung ke salah satu rumah sakit untuk melakukan check-up kesehatan. Namun, ia menepis bahwa dirinya melakukan rawat inap. "Iya (masuk rumah sakit), tapi keluar lagi," ujar Purbaya dalam Media Briefing di Jakarta, Senin (4/5). "Check up biasa ajalah, normal. (Di rawat inap, Pak?) Ada sedikit, ditunjukinnya ke sana sih," imbuhnya.

Selanjutnya, Bendahara Negara tersebut menepis bahwa dirinya diterjang gula darah tinggi mencapai 600 mg/dL. Ia memastikan gula darahnya normal sebesar 118 mg/dL saat pemeriksaan pekan lalu. ’’Siapa yang bilang (gula darah naik 600 mg/dL)? Enggak. Gula saya normal, sudah 118 sekarang. Alhamdulillah sekarang aman, sudah normal lagi," jelasnya.

Purbaya juga menyebut bahwa kondisi kesehatannya sudah membaik. Bahkan, sakit pinggang yang sebelumnya dikeluhkan sudah normal. Di hadapan awak media, ia pun membuktikan bahwa caranya berdiri sudah normal. Tidak seperti beberapa pekan lalu yang pelan-pelan beranjak dari kursi dan butuh pegangan ajudan.

"Sudah (sembuh), saya pikir semuanya sudah lumayan, kan? Pinggang sudah normal," ujarnya sambil berdiri dan menggerakkan pinggangnya ke kanan dan ke kiri.

Ia mengaku mengetahui soal gosip yang beredar di media sosial tentang kesehatannya dalam beberapa pekan terakhir. Namun ia menjawab santai, meskipun disebut-sebut tak bisa bangkit dari tempat tidur hingga mau dipecat dari jabatan Menkeu. "Katanya sudah gabisa bangkit dari tempat tidur, mau dipecat," tuturnya sembari tertawa. (*)

 

 

Editor: Dinarsa Kurniawan
