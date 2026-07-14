Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
Rabu, 15 Juli 2026 | 05.24 WIB

Langkah Kapolri Datangi Jaksa Agung dan Mabes TNI Dinilai demi Jaga Stabilitas di Tengah Kasus Febrie

Pendiri Haidar Alwi Institute, Haidar Alwi. (Istimewa) - Image

Pendiri Haidar Alwi Institute, Haidar Alwi. (Istimewa)

JawaPos.com - Langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menemui Panglima TNI beserta jajaran dan Jaksa Agung pada Senin (13/7) dinilai sebagai upaya menjaga stabilitas di tengah penanganan kasus yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Penilaian tersebut disampaikan Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R. Haidar Alwi. Menurutnya, rangkaian pertemuan itu menunjukkan adanya upaya untuk menjaga koordinasi antarlembaga agar proses hukum tidak berkembang menjadi polemik mengenai hubungan antarinstansi.

"Kapolri memilih menjaga agar keberhasilan penegakan hukum tersebut tidak berubah menjadi perang terbuka antarinstitusi negara," kata Haidar dalam keterangannya, Selasa (14/7).

Ia menilai, kunjungan Kapolri ke Mabes TNI juga dimaksudkan untuk meredam anggapan adanya pertentangan antara Polri dan TNI seiring bergulirnya perkara Febrie dan kasus korupsi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sebelumnya juga ditangani Kejagung.

"Polri tidak sedang berperang dengan TNI. Proses hukum terhadap seseorang tidak boleh dipelintir menjadi permusuhan antara polisi dan tentara. Kepentingan negara harus ditempatkan lebih tinggi daripada solidaritas personal, hubungan kelompok, ataupun sentimen korps," tutur Haidar.

Selain itu, Haidar menilai pertemuan dengan Jaksa Agung memperlihatkan bahwa penanganan perkara terhadap individu tidak seharusnya dipandang sebagai persoalan yang melibatkan institusi Kejaksaan secara keseluruhan.

"Polri tidak menyerang Korps Adhyaksa. Polri justru membantu membersihkan penegakan hukum dari dugaan penyimpangan yang dikaitkan dengan individu di dalamnya," katanya.

Menurut Haidar, keputusan menyerahkan penanganan perkara kepada Kejaksaan Agung juga menunjukkan adanya koordinasi antarlembaga dalam kelanjutan proses hukum.

"Kapolri memilih jalur berbeda dengan mempercepat penanganan, menjaga stabilitas, serta membuka koordinasi dengan Kejaksaan Agung sebagai pihak yang akan melanjutkan penyidikan," ucapnya.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Artikel Terkait
Kunjungan Kapolri ke Mabes TNI dan Kejagung Dinilai Perkuat Sinergi Demi Stabilitas Nasional - Image
Nasional

Kunjungan Kapolri ke Mabes TNI dan Kejagung Dinilai Perkuat Sinergi Demi Stabilitas Nasional

Rabu, 15 Juli 2026 | 05.16 WIB

Kapolri Bertemu Jaksa Agung dan Panglima TNI, Wakil Ketua Komisi III DPR Sahroni Tegaskan Isu Keretakan Tidak Benar - Image
Politik

Kapolri Bertemu Jaksa Agung dan Panglima TNI, Wakil Ketua Komisi III DPR Sahroni Tegaskan Isu Keretakan Tidak Benar

Selasa, 14 Juli 2026 | 21.17 WIB

Usai Kapolri Temui Jaksa Agung, Kapolres Jakpus Langsung Sambangi Kejari, Ada Apa? - Image
Jabodetabek

Usai Kapolri Temui Jaksa Agung, Kapolres Jakpus Langsung Sambangi Kejari, Ada Apa?

Selasa, 14 Juli 2026 | 19.43 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di  Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal

3

Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak

6

Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga

7

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

8

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore