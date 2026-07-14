Usai Kapolri Temui Jaksa Agung, Kapolres Jakpus Langsung Sambangi Kejari, Ada Apa?

Kapolres Jakpus Kombes Reynold Hutagalung temui Kajari Jakpus Antonius Despinola di kantornya, Selasa (14/7). (Istinewa)
JawaPos.com - Sehari setelah pertemuan tingkat tinggi antara Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung, gerak cepat langsung ditunjukkan di tingkat wilayah. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Reynold E.P. Hutagalung menyambangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat pada Selasa (14/7).
Kunjungan silaturahmi yang berlangsung hangat di Gedung Kejari Jakarta Pusat tersebut diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Dr. Antonius Despinola, beserta jajarannya.
Kapolres Reynold tidak datang sendiri. Ia memboyong jajaran pejabat utama Polres Metro Jakarta Pusat, termasuk Wakapolres AKBP Eko Yulianto, Kabag Ops, Kasat Intelkam, Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, Kasat Res PPA-PPO, Kasi Propam, Kasi Humas, hingga Kapolsek Kemayoran.
Reynold menegaskan, keharmonisan antara kedua institusi merupakan pilar utama dalam menciptakan proses hukum yang transparan dan berkeadilan bagi masyarakat.
"Silaturahmi ini merupakan wujud komitmen kami untuk terus memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Komunikasi dan koordinasi yang baik akan membuat proses penegakan hukum semakin profesional, cepat, tepat, serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat," ujar Reynold, Selasa (14/7).
Menurut Reynold, koordinasi yang solid tidak hanya mempermudah penanganan perkara di meja hijau, tetapi juga berdampak langsung pada stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Jakarta Pusat.
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Dr. Antonius Despinola menyambut positif langkah proaktif Polres Metro Jakarta Pusat. Menurutnya, kepastian hukum hanya bisa diwujudkan lewat kolaborasi yang erat sejak tahap awal perkara.
Sinergi ini dinilai krusial agar proses hukum berjalan harmonis tanpa merugikan masyarakat sebagai pencari keadilan.
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