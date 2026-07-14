Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Rabu, 15 Juli 2026 | 05.16 WIB

Kunjungan Kapolri ke Mabes TNI dan Kejagung Dinilai Perkuat Sinergi Demi Stabilitas Nasional

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Kantor Kejagung pada Senin (13/7). (Polri) - Image

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Kantor Kejagung pada Senin (13/7). (Polri)

JawaPos.com - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama jajaran Polri melakukan kunjungan resmi ke Markas Besar TNI dan Kejaksaan Agung, pada Senin (13/7). Agenda tersebut dipandang sebagai upaya memperkuat koordinasi antarlembaga negara di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap hubungan antarpenegak hukum.

Rangkaian kunjungan diawali dengan pertemuan Kapolri bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto beserta jajaran di Mabes TNI. Setelah itu, rombongan melanjutkan silaturahmi ke Gedung Utama Kejaksaan Agung dan bertemu Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Analis politik senior Boni Hargens menilai, pesan yang disampaikan Kapolri memiliki arti strategis, khususnya dalam menjaga efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah di tengah dinamika hubungan antarlembaga.

"Dalam kondisi ketika relasi antarlembaga sedang mendapat sorotan publik, pernyataan Kapolri memiliki bobot politis yang signifikan sekaligus menjadi upaya penyeimbangan narasi di ruang publik," kata Boni Hargens kepada wartawan, Selasa (14/7).

Ia menyatakan, agenda yang dilakukan Kapolri bukan sekadar kunjungan seremonial. Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan upaya membangun komunikasi sekaligus meredam persepsi publik mengenai kemungkinan adanya friksi di antara institusi penegak hukum.

Boni juga menyebut, pendekatan yang ditempuh Kapolri menunjukkan kepemimpinan yang menempatkan kepentingan stabilitas nasional di atas kepentingan sektoral. Komunikasi langsung dengan pimpinan TNI dan Kejaksaan Agung dinilai penting untuk memperkuat kepercayaan serta menjaga hubungan kelembagaan.

"Mengutamakan stabilitas nasional di atas kepentingan sektoral menjadi inti dari gestur politik Kapolri yang patut diapresiasi," ujarnya.

Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya merealisasikan arahan Presiden, tetapi juga menunjukkan sikap proaktif dalam mengantisipasi situasi yang berpotensi memengaruhi stabilitas hukum dan keamanan nasional.

Boni menambahkan, dinamika antarlembaga merupakan bagian dari kompleksitas tata kelola pemerintahan, terutama ketika berhadapan dengan perkara-perkara hukum berskala besar yang melibatkan institusi negara. Karena itu, keseimbangan antara independensi penegakan hukum dan kerja sama antarlembaga perlu terus dijaga.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Artikel Terkait
Kapolri Bertemu Jaksa Agung dan Panglima TNI, Wakil Ketua Komisi III DPR Sahroni Tegaskan Isu Keretakan Tidak Benar - Image
Politik

Kapolri Bertemu Jaksa Agung dan Panglima TNI, Wakil Ketua Komisi III DPR Sahroni Tegaskan Isu Keretakan Tidak Benar

Selasa, 14 Juli 2026 | 21.17 WIB

Usai Kapolri Temui Jaksa Agung, Kapolres Jakpus Langsung Sambangi Kejari, Ada Apa? - Image
Jabodetabek

Usai Kapolri Temui Jaksa Agung, Kapolres Jakpus Langsung Sambangi Kejari, Ada Apa?

Selasa, 14 Juli 2026 | 19.43 WIB

Sampaikan Ucapan Terima Kasih, Panglima TNI Ungkap Isi Pertemuan dengan Kapolri di Mabes TNI - Image
Nasional

Sampaikan Ucapan Terima Kasih, Panglima TNI Ungkap Isi Pertemuan dengan Kapolri di Mabes TNI

Selasa, 14 Juli 2026 | 19.40 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di  Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal

3

Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak

6

Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga

7

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

8

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore