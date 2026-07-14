Kunjungan Kapolri ke Mabes TNI dan Kejagung Dinilai Perkuat Sinergi Demi Stabilitas Nasional

JawaPos.com - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama jajaran Polri melakukan kunjungan resmi ke Markas Besar TNI dan Kejaksaan Agung, pada Senin (13/7). Agenda tersebut dipandang sebagai upaya memperkuat koordinasi antarlembaga negara di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap hubungan antarpenegak hukum.

Rangkaian kunjungan diawali dengan pertemuan Kapolri bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto beserta jajaran di Mabes TNI. Setelah itu, rombongan melanjutkan silaturahmi ke Gedung Utama Kejaksaan Agung dan bertemu Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Analis politik senior Boni Hargens menilai, pesan yang disampaikan Kapolri memiliki arti strategis, khususnya dalam menjaga efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah di tengah dinamika hubungan antarlembaga.

"Dalam kondisi ketika relasi antarlembaga sedang mendapat sorotan publik, pernyataan Kapolri memiliki bobot politis yang signifikan sekaligus menjadi upaya penyeimbangan narasi di ruang publik," kata Boni Hargens kepada wartawan, Selasa (14/7).

Ia menyatakan, agenda yang dilakukan Kapolri bukan sekadar kunjungan seremonial. Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan upaya membangun komunikasi sekaligus meredam persepsi publik mengenai kemungkinan adanya friksi di antara institusi penegak hukum.

Boni juga menyebut, pendekatan yang ditempuh Kapolri menunjukkan kepemimpinan yang menempatkan kepentingan stabilitas nasional di atas kepentingan sektoral. Komunikasi langsung dengan pimpinan TNI dan Kejaksaan Agung dinilai penting untuk memperkuat kepercayaan serta menjaga hubungan kelembagaan.

"Mengutamakan stabilitas nasional di atas kepentingan sektoral menjadi inti dari gestur politik Kapolri yang patut diapresiasi," ujarnya.

Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya merealisasikan arahan Presiden, tetapi juga menunjukkan sikap proaktif dalam mengantisipasi situasi yang berpotensi memengaruhi stabilitas hukum dan keamanan nasional.