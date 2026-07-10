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Dimas Choirul
Jumat, 10 Juli 2026 | 22.36 WIB

Prabowo Minta TNI-Polri-Jaksa Introspeksi: Bintang hingga Sepatumu dari Rakyat!

Presiden Prabowo Subianto berpidato saat meresmikan lima bendungan di Indonesia yang dipusatkan di Lombok Barat, Jumat (10/7/2026). (YouTube Setpres) - Image

Presiden Prabowo Subianto berpidato saat meresmikan lima bendungan di Indonesia yang dipusatkan di Lombok Barat, Jumat (10/7/2026). (YouTube Setpres)

JawaPos.com – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para pejabat negara, birokrat, TNI-Polri, hingga kejaksaan untuk introspeksi diri soal pangkat dan jabatan yang melekat pada mereka.

Dia menyatakan bahwa jabatan dan fasilitas yang mereka gunakan berasal dari rakyat.

Pesan tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya saat meresmikan lima bendungan di Indonesia yang dipusatkan di Lombok Barat, Jumat (10/7).

“Masalah bagi bangsa Indonesia juga masalah bagi kita semua. Saya minta introspeksi, terutama para birokrat kita semua introspeksi. Pejabat-pejabat militer dan polisi, introspeksi,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, seluruh pejabat negara pada hakikatnya adalah pelayan rakyat. Karena itu, mereka tidak boleh melupakan sumber kepercayaan dan legitimasi yang mereka terima dari rakyat.

“Saudara adalah milik rakyat. Bintangmu dari rakyat. Sepatumu dari rakyat. Topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu!” tegas mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) itu.

Tak hanya TNI dan Polri, Prabowo juga secara khusus menyinggung institusi kejaksaan. Dia menegaskan bahwa aparat penegak hukum juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk mengabdi kepada masyarakat.

Kejaksaan, Anda pakai bintang juga, kau! Kau juga milik rakyat!” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan apresiasi atas berbagai capaian yang menurutnya telah diraih pemerintah dalam waktu relatif singkat.

Namun, dia mengakui bahwa berbagai upaya tersebut tidak lepas dari tantangan dan perlawanan dari sejumlah pihak, terutama koruptor.

Editor: Bayu Putra
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