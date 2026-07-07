Hashim Sebut Langkah Menhut Raja Antoni Perkuat Polhut Dapat Perhatian Prince William

JawaPos.com - Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo mengapresiasi langkah Kementerian Kehutanan. Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memperkuat pengamanan kawasan hutan melalui penambahan personel Polisi Kehutanan (Polhut).

Hashim mengungkapkan langkah ini mendapatkan perhatian dari Prince William Pangeran Wales. Menurut Hashim, kebijakan penambahan jumlah Polhut merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo menjaga hutan Indonesia sebagai aset strategis nasional.

Hashim mengatakan pemerintah telah menetapkan target besar untuk memperkuat kapasitas Polisi Kehutanan dari sekitar 5.000 personel menjadi 70.000 personel secara bertahap.

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”Pak Presiden Prabowo sudah putuskan untuk menjaga hutan-hutan yang begitu berharga. Polisi khusus kehutanan yang di luar negeri namanya forest ranger itu akan bertambah dari 5 ribu petugas menjadi 70 ribu petugas untuk menjaga,” kata Hashim dilansir dari Antara di Kantor Kemenhut.

Dia menyebut Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah mulai menjalankan kebijakan tersebut melalui rekrutmen Polisi Kehutanan secara bertahap. Menurut Hashim, langkah cepat Kementerian Kehutanan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat perlindungan kawasan hutan.

”Kalau tidak salah, Pak Menteri Kehutanan sudah putuskan tahun ini 23 ribu ya, akan direkrut dalam tiga tahun,” ujar Hashim.

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Hashim mengungkapkan program penguatan Polisi Kehutanan Indonesia juga mendapat perhatian positif dari komunitas internasional. Termasuk The Royal Foundation yang dipimpin Prince William Pangeran Wales.

Menurut dia, lembaga tersebut menaruh perhatian besar terhadap keberadaan dan peran para forest ranger dalam menjaga kelestarian hutan di berbagai negara.