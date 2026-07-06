Polri Ingatkan Polantas Harus Utamakan Keselamatan Masyarakat, Angka Kecelakaan Perlu Ditekan

Kakorlantas Polri Irjen Pol Wibowo. (Polri)

JawaPos.com - Kakorlantas Polri Irjen Pol Wibowo mengingatkan kepada seluruh polisi lalu lintas (polantas) agar mengoptimalkan pelayanan publik dan digital. Kinerja petugas harus berorientasi kepada keselamatan masyarakat.

"Ini adalah penguatan terhadap tugas pokok yang setiap hari kita (anggota Polantas) laksanakan sebagai etalase Polri yang paling depan melayani masyarakat," ujar Wibowo dalam arahannya kepada Jajaran Korlantas dan Dirlantas Jajaran di Gedung Korlantas Polri, Jakarta, Senin (6/7).

Polantas diminta menyadari memiliki tugas besar. Mulai dari langkah preemtif, preventif, penegakan hukum, hingga pelayanan publik. Sehingga, perlu optimalisasi kinerja di setiap lini.

Jenderal Bintang dua ini juga meminta seluruh jajaran tidak berhenti berinovasi. Namun, inovasi tersebut harus memperkuat sistem yang sudah berjalan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Baca Juga: Melepas Ketergantungan APBD dengan Memakasimalkan Kreativitas Mencari Sumber Pendanaan Alternatif

"Yang sudah berjalan harus dioptimalkan agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," imbuhnya.

Selain itu, polantas juga harus menjaga integritas. Serta memprioritaskan keselsmatan mssyarakat dengan menekan angka kecelakaan.

Petugas diminta menyadari bahwa kehilangan satu nyawa bisa berakibat rusaknya masa depan. Terlebih, keluarga yang ditinggalkan bisa merasakan kehilangan menyakitkan.

"Bagi saya, satu nyawa yang hilang berarti ribuan masa depan ikut hilang. Karena itu keselamatan masyarakat harus menjadi orientasi utama setiap personel Polantas. Kita harus mengurangi duka dan penderitaan keluarga akibat kecelakaan lalu lintas. Itulah esensi pengabdian kita sebagai insan lalu lintas," pungkas Wibowo.