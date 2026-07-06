Pimpin Sertijab Pejabat Utama Korlantas Polri, Irjen Wibowo Tekankan Kesederhanaan dan Ketangguhan

Kakorlantas Polri Irjen Pol Wibowo memimpin upacara pelantikan dan serah terima jabatan (sertijab) sejumlah Pejabat Utama Korlantas. (Polri)

JawaPos.com - Kakorlantas Polri Irjen Pol Wibowo memimpin upacara pelantikan dan serah terima jabatan (sertijab) sejumlah Pejabat Utama Korlantas Polri. Setidaknya ada dua jabatan strategis yang diserahkan dalam kegiatan ini.

Keduanya yakni Brigjen Pol Komarudin sebagai Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri dan Kombes Pol Budi Santosa sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Administrasi (Kabag Renmin) Korlantas Polri.

Selain itu, turut diserah terimakan jabatan Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Korlantas Polri dari Kombes Pol Aries Syahbudin kepada Kombes Pol Turmudi.

Wibowo mengatakan, rotasi jabatan merupakan kegiatan rutin dalam memperkuat organisasi. Oleh karena itu, pejabat yang diberikan amanah baru diharapkan bisa bekerja maksimal.

"Mari sama-sama kita laksanakan tugas dengan ikhlas, berkolaborasi, dan menjaga marwah Polri. Tidak ada yang namanya berjalan sendiri, yang ada adalah kita bekerja bersama untuk mengubah wajah Korlantas menjadi lebih baik," ujar Wibowo di Lapangan NTMC Korlantas Polri, Jakarta, Senin (6/7).

Jenderal bintang dua Polri ini menekankan, anggota Polri perlu menjunjung sikap sederhana. Juga mampu menghadapi berbagai tantangan.

"Belajarlah dari singkong. Kita (Anggota Korlantas Polri) bisa belajar dari singkong, kita bisa memahami arti nilai kehidupan, kita bisa belajar tentang kesederhanaan, tentang kerendahan hati, tentang beradaptasi, dan kita juga bisa belajar tentang ketangguhan," imbuhnya.

Prosesi pelantikan dan sertijab berlangsung dengan khidmat. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan Keputusan Kapolri, dilanjutkan pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara serah terima jabatan, berita acara sumpah jabatan, serta penandatanganan pakta integritas oleh para pejabat yang dilantik.