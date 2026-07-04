Hilang di Sungai Katingan, Bripda Nopandri Ditemukan Meninggal Dunia, Bareskrim Polri Terus Buru Pelaku

Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso menyampaikan keterangan kepada awak media pada Jumat (19/6). (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)
JawaPos.com - Personel Polres Katingan, Bripda Nopandri, ditemukan meninggal dunia di Sungai Katingan, Kalimantan Tengah (Kalteng), pada Sabtu (4/7). Bareskrim Polri memastikan akan terus memburu pelaku yang terlibat dalam kasus tersebut.
Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso menegaskan bahwa peristiwa yang menimpa Bripda Nopandri menjadi perhatian serius instansinya. Saat ini, tim gabungan masih bekerja untuk mengungkap secara tuntas peristiwa tersebut.
”Tim masih terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang diduga terlibat. Kami tidak akan berhenti sampai seluruh pelaku berhasil diamankan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata dia dalam keterangan resmi.
Menurut Eko, Bareskrim Polri telah berkoordinasi dengan Polda Kalteng dan Polres Katingan dalam proses penyelidikan serta pengejaran terhadap semua pihak dalam kasus tersebut. Dia meminta seluruh masyarakat yang memiliki informasi terkait keberadaan para pelaku segera menyampaikannya kepada aparat kepolisian.
”Kami mengimbau masyarakat untuk mendukung proses penegakan hukum dengan memberikan informasi yang dapat membantu penyelidikan. Setiap informasi akan kami tindak lanjuti,” pintanya.
Jajaran Bareskrim Polri, lanjut Eko, memastikan akan mengusut kasus tersebut sampai tuntas. Menurut jenderal bintang satu Polri tersebut, itu merupakan bentuk komitmen dalam memberikan keadilan bagi personel Polri yang gugur saat menjalankan tugas.
Eko juga menyampaikan belasungkawa atas gugurnya Bripda Nopandri saat menjalankan. Duka cita mendalam dia haturkan kepada keluarga almarhum dan seluruh jajaran Korps Bhayangkara atas kepergian salah satu insan terbaik Bhayangkara tersebut.
”Kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga Bripda Nopandri. Almarhum gugur saat menjalankan tugas. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta kekuatan,” ucap dia.
Diberitakan sebelumnya, operasi penangkapan bandar narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalteng menyebabkan seorang polisi gugur. Pasca peristiwa tersebut, Bareskrim Polri langsung turun tangan.
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