Pimpin Sertijab dan Pelantikan Pejabat Utama, Kakorlantas dan 6 Kapolda Resmi Berganti

JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memimpin serah terima jabatan (sertijab) serta pelantikan sejumlah pejabat utama dan 6 kapolda pada Sabtu (4/7). Termasuk diantaranya kakorlantas Polri yang kini tidak lagi diduduki oleh Irjen Agus Suryonugroho.

Sebagai pengganti Irjen Agus, Kapolri menunjuk Irjen Wibowo. Dia menggangikan Agus setelah menempati posisi orang nomor satu di Korlantas Polri sejak 31 Januari 2025.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa pergantian itu merupakan bagian dinamika organisasi.

“Pelantikan dan serah terima jabatan merupakan bagian dari pembinaan karier, regenerasi kepemimpinan, dan penyegaran organisasi. Hal ini menjadi langkah strategis agar organisasi Polri semakin adaptif, profesional, dan mampu menjawab tantangan tugas yang terus berkembang,” kata dia kepada awak media di Jakarta.

Ada pun rincian pejabat utama Mabes Polri yang resmi bergangi terdiri atas:

Kakorlantas Polri dari Irjen Agus Suryonugroho kepada Irjen Wibowo. Kapuslitbang Polri dari Irjen Ruddi Setiawan kepada Brigjen Pol Didi Hayamansyah Sementara kapolda dan jajaran yang melaksanakan sertijab adalah:

Kapolda Aceh dari Irjen Marzuki Ali Basyah kepada Irjen Ruddi Setiawan. Kapolda Sumatera Barat dari Komjen Gatot Tri Suryanta kepada Irjen Djati Wiyoto Abadhy. Kapolda Jawa Barat dari Komjen Rudi Setiawan kepada Irjen Pipit Rismanto. Kapolda Kalimantan Barat dari Irjen Pipit Rismanto kepada Irjen Alberd Teddy Benhard Sianipar. Kapolda Kalimantan Utara dari Irjen Djati Wiyoto Abadhy kepada Irjen Agus Wijayanto. Kapolda Papua Barat Daya dari Brigjen Pol Gatot Haribowo kepada Brigjen Pol Yulius Audie Sonny Latuheru Irjen Isir menegaskan kembali mutasi jabatan merupakan mekanisme yang lazim dalam organisasi Polri.

Proses tersebut merupakan bagian dari ikhtiar pengembangan sumber daya manusia dan upaya memperkuat pelaksanaan tugas di tingkat pusat maupun kewilayahan. Karena itu, para pejabat baru diminta untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.