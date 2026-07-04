Kemlu Pastikan Kirim Perwakilan Dalam Rangkaian Pemakaman Ali Khamenei

Gambar Ayatollah Ali Khamenei, mantan Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran yang syahid pada Februari. (AP)
JawaPos.com - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menampik tudingan tak datang atau bahkan tak diundang Pemerintah Iran dalam rangkaian acara penghormatan kepada Almarhum Ayatullah Khamenei. Isu ini muncul lantaran tak ada nama Indonesia di list negara yang datang dalam prosesi sakral tersebut.
Juru Bicara (Jubir) 1 Kemlu Yvonne Mewengkang mengatakan, pihak Iran telah menyampaikan undangan pada 2 Juli. Undangan tersebut disampaikan kepada seluruh perwakilan diplomatik di sana bahwa acara penghormatan resmi akan dihadiri pejabat tinggi dari pemerintah pusat.
“Pemerintah RI menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya atas undangan Pemerintah Iran untuk hadir dalam rangkaian acara penghormatan kepada Almarhum Ayatullah Khamenei,” kata Yvonne Mewengkang dalam keterangan resminya Sabtu (4/7).
Baca Juga:Keiko Fujimori Menang Pilpres Peru, Bayang-bayang Dinasti Politik Ayahnya Masih Jadi Kontroversi
Sehubungan dengan hal tersebut, lanjut dia, Pemerintah RI pun telah menugaskan Duta Besar RI untuk Iran Rolliansyah Soemirat untuk hadir secara resmi mewakili pemerintah Indonesia. Pihak Iran pun menyampaikan apresiasi atas keputusan Pemerintah RI mengirim Dubes Rolliansyah sebagai perwakilan resmi Indonesia tersebut.
“Dan sebagai informasi, pada 4 Juli pagi waktu Tehran, Dubes RI telah hadir dalam acara penghormatan dan doa bersama bagi jenazah almarhum yang disemayamkan di Grand Mosalla, Tehran,” tutur Yvonne Mewengkang.
Berdasar informasi resmi Pemerintah Iran, rangkaian acara penghormatan kepada almarhum akan berlangsung selama satu minggu, dimulai sejak 3 sampai 9 Juli 2026 di berbagai kota di Iran dan Irak. Jenazah almarhum rencananya akan dimakamkan di kota Mashhad pada 9 Juli.
Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika
Prediksi Skor Australia vs Mesir di 32 Besar Piala Dunia 2026: The Pharaohs Menang Tipis Lewat Duel Sengit
Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar
Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!
Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Penjelasan Gol Offside Kroasia ke Gawang Portugal! Keputusan Kontroversial di 32 Besar Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Spanyol vs Austria: Bursa Taruhan Jagokan La Roja, Opta Klaim Peluang Menang 70,6 Persen
Kemenhub Ungkap Kronologi Putus Kontak Pesawat PK-RCY di Balinggama Papua, Pilot Dilaporkan Meninggal Dunia
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar