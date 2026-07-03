Pemerintah Iran Mulai Proses Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei

JawaPos.com - Pemerintah Iran telah memulai tahap pertama proses pemakaman mendiang Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei pada Jumat, dengan para tamu asing dan tokoh agama memberikan penghormatan terakhir mereka di Musalla Besar Teheran.

Jasad sang pemimpin beserta orang-orang terdekatnya dibawa ke Musalla Besar Teheran pada Jumat pagi dan ditempatkan di aula utama masjid tersebut menjelang upacara pelepasan selama dua hari yang terbuka bagi masyarakat umum.

Perwakilan dari pusat-pusat Islam, kelompok masyarakat, serta gerakan anti-perang dan anti-hegemoni dari sejumlah negara Eropa, termasuk Italia, Belanda, Inggris, Denmark, dan Australia telah tiba di Teheran untuk menghadiri atau meliput jalannya upacara pemakaman Ali Khamenei.

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Upacara pemakaman akan berlanjut pada Sabtu (4/7) dan Minggu (5/7), dengan jenazah Ali Khamenei tetap disemayamkan di Musalla Besar Teheran, sebelum prosesi pemakaman selanjutnya pada Senin (6/7).