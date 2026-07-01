Dukung Kompetensi Jurnalisme Wartawan, Pegadaian Kembali Gelar UKW Untuk Ratusan Wartawan Indonesia

PT Pegadaian (Persero) bekerja sama dengan Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dengan total 40 wartawan dari 37 media sebagai peserta di Jakarta dan Surabaya. (Istimewa).
JawaPos.com – PT Pegadaian (Persero) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas Pers Indonesia melalui penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Sejak 2025 hingga pertengahan 2026, program yang bekerja sama dengan Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) ini telah menjangkau ratusan wartawan dari berbagai daerah di Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat profesionalisme pers nasional.
Memasuki tahun 2026, komitmen tersebut terus berlanjut. UKW Pegadaian sesi pertama diselenggarakan di Jakarta pada 3–5 Juni 2026 dan berlanjut di Surabaya pada 24–26 Juni 2026, dengan total 40 wartawan dari 37 media sebagai peserta.
Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto pada UKW Surabaya mengapresiasi Pegadaian dalam mendukung peningkatan kompetensi wartawan di Indonesia memberikan dampak dan manfaat yang signifikan bagi para wartawan. Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Lembaga Pers Dr. Soetomo, Kristanto Hartadi turut memberikan apresiasi dan menyampaikan bahwa dukungan Pegadaian menjadi kontribusi nyata dalam menjaga kualitas jurnalisme Indonesia.
"Mewakili LPDS dan seluruh Insan Pers Indonesia, kami ucapkan terima kasih kepada Pegadaian yang telah mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme para Insan Pers nasional. Tidak hanya itu, pelaksanaan UKW juga menjadi bagian dari upaya memelihara kemerdekaan pers. Kemerdekaan pers hanya dapat dijaga oleh wartawan yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Dukungan Pegadaian menjadi kontribusi nyata dalam menjaga kualitas jurnalisme Indonesia,” ujar Kristanto.
Baca Juga:Cetak Pemimpin Berwawasan Global, Pegadaian Berangkatkan Talenta Terbaik Studi Magister ke Luar Negeri
Pada kesempatan terpisah, Direktur Jaringan dan Operasi PT Pegadaian (Persero), Eka Pebriansyah, mengatakan bahwa bagi Pegadaian, media merupakan mitra strategis dalam membangun literasi masyarakat. Karena itu, perusahaan berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kapasitas insan pers agar mampu menghadirkan informasi yang akurat, kredibel, dan memberikan nilai tambah bagi publik.
"Pers yang profesional memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan publik serta meningkatkan literasi masyarakat, termasuk literasi keuangan. Melalui UKW, Pegadaian berharap dapat turut berkontribusi dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat, objektif, dan bertanggung jawab," ujar Eka.
Sebelumnya, Pegadaian sukses menyelenggarakan UKW sepanjang tahun 2025 di sebelas kota, yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, Palembang, Pekanbaru, Denpasar, Balikpapan, Manado, dan Makassar. Program tersebut diikuti oleh 226 wartawan yang berasal dari 208 media dari 26 provinsi di Indonesia.
Pelaksanaan UKW bertujuan meningkatkan profesionalisme wartawan sesuai Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Program ini juga merupakan kontribusi Pegadaian dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 4, Pendidikan Berkualitas, melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia pada bidang jurnalistik.
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri
Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan
Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan
Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas