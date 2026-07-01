Dukung Kompetensi Jurnalisme Wartawan, Pegadaian Kembali Gelar UKW Untuk Ratusan Wartawan Indonesia

JawaPos.com – PT Pegadaian (Persero) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas Pers Indonesia melalui penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Sejak 2025 hingga pertengahan 2026, program yang bekerja sama dengan Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) ini telah menjangkau ratusan wartawan dari berbagai daerah di Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat profesionalisme pers nasional.

Memasuki tahun 2026, komitmen tersebut terus berlanjut. UKW Pegadaian sesi pertama diselenggarakan di Jakarta pada 3–5 Juni 2026 dan berlanjut di Surabaya pada 24–26 Juni 2026, dengan total 40 wartawan dari 37 media sebagai peserta.

Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto pada UKW Surabaya mengapresiasi Pegadaian dalam mendukung peningkatan kompetensi wartawan di Indonesia memberikan dampak dan manfaat yang signifikan bagi para wartawan. Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Lembaga Pers Dr. Soetomo, Kristanto Hartadi turut memberikan apresiasi dan menyampaikan bahwa dukungan Pegadaian menjadi kontribusi nyata dalam menjaga kualitas jurnalisme Indonesia.

"Mewakili LPDS dan seluruh Insan Pers Indonesia, kami ucapkan terima kasih kepada Pegadaian yang telah mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme para Insan Pers nasional. Tidak hanya itu, pelaksanaan UKW juga menjadi bagian dari upaya memelihara kemerdekaan pers. Kemerdekaan pers hanya dapat dijaga oleh wartawan yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Dukungan Pegadaian menjadi kontribusi nyata dalam menjaga kualitas jurnalisme Indonesia,” ujar Kristanto.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Jaringan dan Operasi PT Pegadaian (Persero), Eka Pebriansyah, mengatakan bahwa bagi Pegadaian, media merupakan mitra strategis dalam membangun literasi masyarakat. Karena itu, perusahaan berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kapasitas insan pers agar mampu menghadirkan informasi yang akurat, kredibel, dan memberikan nilai tambah bagi publik.

"Pers yang profesional memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan publik serta meningkatkan literasi masyarakat, termasuk literasi keuangan. Melalui UKW, Pegadaian berharap dapat turut berkontribusi dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat, objektif, dan bertanggung jawab," ujar Eka.

Sebelumnya, Pegadaian sukses menyelenggarakan UKW sepanjang tahun 2025 di sebelas kota, yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, Palembang, Pekanbaru, Denpasar, Balikpapan, Manado, dan Makassar. Program tersebut diikuti oleh 226 wartawan yang berasal dari 208 media dari 26 provinsi di Indonesia.