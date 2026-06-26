Buah Komitmen Melayani Sepenuh Hati, Pegadaian Borong Awards di Ajang Global, Contact Center World Asia Pacific 2026

JawaPos.com – Bersama Danantara, Pegadaian semakin percaya diri melenggang di kancah Internasional. PT Pegadaian (Persero) kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan memborong tiga penghargaan Gold pada ajang Contact Center World Asia Pacific 2026 yang berlangsung pada 22–26 Juni 2026 di Putrajaya, Malaysia.

Pencapaian ini menegaskan komitmen Pegadaian dalam menghadirkan layanan pelanggan yang unggul, inovatif, dan berdaya saing global.

Melalui Department Contact Center – Divisi Layanan dan Contact Center, Pegadaian berhasil meraih penghargaan tertinggi pada tiga kategori strategis, yaitu Best Operations Contact Center, Best Use of Social Media, dan Best Self-Service Technology.

Ajang Contact Center World sendiri merupakan salah satu kompetisi dan forum internasional yang mempertemukan organisasi-organisasi terbaik di kawasan Asia Pasifik untuk menampilkan praktik unggulan dalam pengelolaan layanan pelanggan, transformasi digital, pemanfaatan teknologi, serta penguatan pengalaman pelanggan (customer experience).

Pada penyelenggaraan tahun ini, Pegadaian bersaing bersama berbagai perusahaan dan institusi terkemuka dari dalam maupun luar negeri. Dimana Best Self Service Technology dipresentasikan langsung oleh Insan Pegadaian, Reggy Nouvan, kategori Contact Center Operation dipresentasikan oleh Afri Yanda, sementara kategori Best Use Social Media dipresentasikan oleh keduanya.

Keberhasilan meraih Gold di seluruh kategori yang diikuti menjadi bukti konkret bahwa pengembangan layanan Pegadaian tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pelanggan saat ini, namun juga telah menunjukkan standar pengelolaan contact center yang kompetitif dan sejalan dengan praktik terbaik di tingkat internasional.

Direktur Jaringan dan Operasi PT Pegadaian, Eka Pebriansyah menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari perjalanan transformasi layanan yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan oleh perusahaan.

“Pencapaian ini bukan semata mengenai penghargaan, tetapi menjadi bentuk pengakuan bahwa transformasi layanan yang dilakukan Pegadaian telah menghasilkan standar operasional dan pengalaman pelanggan yang mampu disejajarkan dengan perusahaan-perusahaan terbaik di tingkat dunia. Kami percaya bahwa kualitas layanan merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat dan menjaga relevansi perusahaan di tengah perubahan perilaku pelanggan dan perkembangan teknologi yang sangat cepat,” jelas Eka.

Eka juga menambahkan bahwa transformasi layanan yang dijalankan Pegadaian tidak hanya berfokus pada aspek digitalisasi, tetapi juga pada pembangunan ekosistem layanan yang lebih terintegrasi, efektif, dan memberikan pengalaman yang konsisten di setiap titik interaksi pelanggan.