Presiden Prabowo Terima Medali Loka Praja Samrakshana, 3 Purnawirawan Polri Dapat Pangkat Kehormatan

JawaPos.com - Polri menganugerahkan Medali Loka Praja Samrakshana kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (1/7). Anugerah itu diberikan bertepatan dengan peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Satuan Latihan (Satlat) Brimob, Cikeas, Bogor, Jawa Barat (Jabar).

Medali tersebut dianugerahkan secara langsung kepada Presiden Prabowo oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Medali tersebut diberikan oleh Polri kepada Prabowo atas kontribusi besar presiden dalam mendukung pelaksanaan tugas Korps Bhayangkara.

Berdasar informasi yang diperoleh awak media, Medali Kehormatan Loka Praja Samrakshana bisa diartikan sebagai Perlindungan Terhadap Masyarakat, Bangsa, Dan Negara.

Nama medali itu diambil dari bahasa sansekerta. Selain Prabowo, Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) sudah menerima medali tersebut.

Polri memberikan medali tersebut sebagai bentuk apresiasi atas jasa yang luar biasa terhadap kemajuan Polri. Jasa-jasa itu meliputi upaya memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan penegakan hukum demi keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.

”Penghargaan kepada presiden Republik Indonesia, atas jasa luar biasa, pengambangan dan kemajuan Polri, dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan, serta penegakan hukum demi keamanan masyarakat, bangsa dan negara,” ucap pembawa acara.

Tidak hanya memberikan Medali Loka Praja Samrakshana kepada Presiden Prabowo, Polri juga memberikan kenaikan pangkat kehormatan kepada 3 orang purnawirawan Polri yang pernah bertugas dengan dedikasi dan loyalitas tinggi kepada bangsa dan negara.

”⁠Menganugerahkan pangkat secara istimewa kepada purnawirawan kepolisian negara republik indonesia atas jasanya yang luar biasa untuk bangsa dan negara,” kata Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) Mayjen TNI Wahyu Yudhayana saat membacakan keputusan presiden.

Para peraih pangkat kehormatan itu adalah Irjen (Purn) Sidarto Danusbroto yang menerima kenaikan pangkat kehormatan menjadi komjen, Irjen (Purn) Taufiequrachman Ruki menjadi komjen, dan Brigjen Pol (Purn) Taufiq Effendi menjadi irjen.