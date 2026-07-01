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Syahrul Yunizar
Kamis, 2 Juli 2026 | 02.05 WIB

Presiden Puji SPPG Polri Terbaik, Pertahankan Zero Accident Sejak Pertama Kali Beroperasi

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa seluruh SPPG Polri mampu mempertahankan zero accident sejak pertama kali beroperasi. (Polri) - Image

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa seluruh SPPG Polri mampu mempertahankan zero accident sejak pertama kali beroperasi. (Polri)

JawaPos.com - Pujian Presiden Prabowo Subianto terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri bukan tanpa alasan. Sejak pertama kali beroperasi, dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Polri terus mempertahankan zero accident.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan hal itu di hadapan Presiden Prabowo yang hadir secara langsung dalam acara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Satuan Latihan (Satlat) Brimob, Cikeas, Bogor, Jawa Barat (Jabar) pada Rabu (1/7).

Menurut Sigit, itu tidak lepas dari komitmen Polri yang selama ini selalu mengedepankan keamanan dan kesehatan dalam setiap proses pengolahan MBG. SPPG Polri sudah menggunakan steamer food tray, rak food tray, UV, dan test kit. Tujuannya untuk menerapkan prinsip food safety secara konsisten.

”Sehingga sampai dengan saat ini, alhamdulillah SPPG Polri berhasil mempertahankan zero accident,” kata dia.

Selain berbagai peralatan tadi, SPPG Polri selalu menerapkan standar keamanan pangan tinggi. Beragam fasilitas penunjang digunakan oleh SPPG Polri. Yakni tandon air berbahan stainless, sistem penyaringan air dan reverse osmosis, water heater, hingga instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Dalam kesempatan yang sama, Jenderal Sigit melaporkan progres pembangunan dapur MBG Polri. Dari target 1.500 SPPG yang sudah ditetapkan selesai dibangun tahun ini, sampai akhir Juni sudah berdiri 1.415 SPPG. Terdiri atas 828 SPPG yang sudah beroperasi, 227 SPPG tahap operasional, dan 360 proses pembangunan.

”Seluruh SPPG tersebut diperkirakan dapat melayani 3,5 juta penerima manfaat serta menyerap 70,7 ribu pekerja,” ucap orang nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut.

Menurut mantan kepala Bareskrim Polri itu, SPPG yang dikelola Polri terus melengkapi berbagai standar pelayanan. Sampai saat ini sudah diterbitkan 348 Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), 146 sertifikat jaminan produk halal, 285 sertifikat uji laboratorium air, dan dukungan 305 chef yang telah menjalani pelatihan.

”Serta telah menyusun buku Rasa Bhayangkara Nusantara yang berisi 80 menu beragam, sehingga dapat menambah variasi makanan serta memastikan terpenuhinya standar nutrisi,” ujarnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
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