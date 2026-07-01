Presiden Prabowo Beri Tanda Kehormatan ke Satker dan Polda, 6 Polisi Diganjar Bintang

JawaPos.com - Dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-80 pada Rabu (1/7), Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda kehormatan (tanhor) Samkaryanugraha Nugraha Sakanti dan tanhor Bintang Bhayangkara Nararya.

Penghargaan itu diberikan atas kerja keras satuan-satuan Polri dan para personel Korps Bhayangkara.

Dalam keputusan presiden (keppres) yang dibacakan oleh Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) Mayjen TNI Wahyu Yudhayana disampaikan bahwa tanhor Samkaryanugraha Nugraha Sakanti diberikan sebagai penghargaan kepada kesatuan di lingkungan kepolisian atas jasanya bagi kepentingan bangsa dan negara.

”Serta tanda kehormatan bintang bhayangkara narariya sebagai penghargaan kepada anggota Polri yang berjasa besar dengan keberanian dan ketabahan luar biasa melampaui panggilan kewajiban untuk kemajuan dan pengembangan kepolisian,” ucap Wahyu.

Ada pun satuan kerja (satker) Polri yang mendapatkan tanhor Samkaryanugraha Nugraha Sakanti adalah Divisi Hukum (Divkum) Polri dan Pusat Keuangan (Puskeu) Polri.

Sementara polda yang mendapat tanda kehormatan tersebut sebanyak 10 polda di seluruh Indonesia.

Rinciannya terdiri atas Polda Metro Jaya, Polda Banten, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Barat, Polda Sumatera Utara, Polda Riau. Lalu ada Polda Lampung, Polda Kalimantan Tengah, dan Polda NTB.

Khusus para personel Polri yang mendapat Bintang Bhayangkara Nararya terdiri atas: