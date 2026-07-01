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Syahrul Yunizar
Rabu, 1 Juli 2026 | 16.41 WIB

Presiden Prabowo Beri Tanda Kehormatan ke Satker dan Polda, 6 Polisi Diganjar Bintang

Presiden Prabowo Subianto memberikan tanhor kepada satuan dan personel Polri dalam Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Satlat Brimob, Cikeas, Bogor, Jabar, pada Rabu (1/7). - Image

Presiden Prabowo Subianto memberikan tanhor kepada satuan dan personel Polri dalam Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Satlat Brimob, Cikeas, Bogor, Jabar, pada Rabu (1/7).

JawaPos.com - Dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-80 pada Rabu (1/7), Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda kehormatan (tanhor) Samkaryanugraha Nugraha Sakanti dan tanhor Bintang Bhayangkara Nararya.

Penghargaan itu diberikan atas kerja keras satuan-satuan Polri dan para personel Korps Bhayangkara.

Dalam keputusan presiden (keppres) yang dibacakan oleh Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) Mayjen TNI Wahyu Yudhayana disampaikan bahwa tanhor Samkaryanugraha Nugraha Sakanti diberikan sebagai penghargaan kepada kesatuan di lingkungan kepolisian atas jasanya bagi kepentingan bangsa dan negara.

”Serta tanda kehormatan bintang bhayangkara narariya sebagai penghargaan kepada anggota Polri yang berjasa besar dengan keberanian dan ketabahan luar biasa melampaui panggilan kewajiban untuk kemajuan dan pengembangan kepolisian,” ucap Wahyu.

Ada pun satuan kerja (satker) Polri yang mendapatkan tanhor Samkaryanugraha Nugraha Sakanti adalah Divisi Hukum (Divkum) Polri dan Pusat Keuangan (Puskeu) Polri.

Sementara polda yang mendapat tanda kehormatan tersebut sebanyak 10 polda di seluruh Indonesia.

Rinciannya terdiri atas Polda Metro Jaya, Polda Banten, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Barat, Polda Sumatera Utara, Polda Riau. Lalu ada Polda Lampung, Polda Kalimantan Tengah, dan Polda NTB.

Khusus para personel Polri yang mendapat Bintang Bhayangkara Nararya terdiri atas:

  • Kombes Pol Prasetiyo Adhi Wibowo sebagai widyaiswara kepolisian madya tingkat III,
  • Kombes Pol Ach. Imam Rifai sebagai widyaiswara kepolisian madya tingkat III,
  • AKP Nengsi Marline Waromy sebagai kasiwas Polresta Manokwari di Polda Papua Barat,
  • AKP Ivone A. Rorongpangalo sebagai kaurmintu Subbagrenmin Rolog Polda Papua,
  • Aiptu Wawan Setiyawan sebagai Ba 9 Subsi Protokol Si Yanma Satlat Brimob Korbrimob Polri,
  • Aiptu Irwan Setiyono sebagai Bamin Urmin Subditregident Ditlantas Polda Metro Jaya.

Tahun ini Polri menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Satlat Brimob, Cikeas. Sebanyak 9.000 personel turut hadir dalam acara tersebut.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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