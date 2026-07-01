Profil Irjen Suhendri, Jenderal Bintang 2 Polri Komandan Upacara Hari Bhayangkara ke-80

JawaPos.com - Irjen Suhendri mendapat kepercayaan menjadi komandan Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Satuan Latihan (Satlat) Brimob Polri, Cikeas, Bogor, Jawa Barat (Jabar).

Sebagai salah seorang perwira tinggi (pati) Polri, Suhendri sudah pernah bertugas di berbagai medan.

Berdasar informasi yang diperoleh awak media, Suhendri merupakan salah seorang abituren atau lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1993.

Dia adalah jenderal bintang dua Polri yang berasal dari tanah minang. Persisnya asal Padang Panjang, Sumatera Barat (Sumbar).

Suhendri merupakan pati Polri yang sudah makan asam garam di Korps Brimob Polri. Dia pernah bertugas di beberapa posisi strategis seperti Direktur Pengamanan Objek Vital Korsabhara Baharkam Polri.

Saat ini, jabatannya adalah Teknisi Penjinak Bom (Jibom) Utama Tingkat I Korbrimob Polri.

Kepercayaan sebagai komandan Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 merupakan salah satu penugasan khusus yang diberikan kepada Suhendri.

Dalam upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut, Suhendri menjadi komandan dari 9.000 personel gabungan Polri, TNI, dan unsur masyarakat.

”Pada Upacara Hari Bhayangkara ke 80 akan dipimpin Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto sebagai inspektur upacara serta dihadiri Wapres Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka,” kata Kadivhumas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir kepada awak media.