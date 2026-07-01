Presiden Prabowo Pimpin Upacara Hari Bhayangkara ke-80 di Satlat Brimob Cikeas

JawaPos.com - Puncak peringatan Hari Bhayangkara ke-80 akan digelar pada hari ini, Rabu (1/7) di Satuan Latihan (Satlat) Brimob, Cikeas, Bogor, Jawa Barat (Jabar).

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir secara langsung untuk memimpin upacara peringatan tahunan Polri tersebut.

Kadivhumas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa Presiden Prabowo akan hadir bersama Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu, sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga juga bakal hadir dalam agenda tersebut.

”Pada Upacara Hari Bhayangkara ke 80 akan dipimpin Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto sebagai inspektur upacara serta dihadiri Wapres Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka,” kata dia kepada awak media.

Secara keseluruhan, Polri melibatkan tidak kurang dari 9.000 personel dalam upacara tersebut. Termasuk di antaranya personel dari TNI dan berbagai komponen masyarakat.

Isir menekankan bahwa tema peringatan Hari Bhayangkara ke-80 adalah Polri Untuk Masyarakat.

Sebelum sampai pada puncak peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Polri telah melaksanakan sejumlah kegiatan sejak Mei dan Juni lalu.

Dimulai dari Bhakti Bhayangkara bersama masyarakat lewat kegiatan seperti Bakti Sosial, Bakti Kesehatan, Prestasi Kinerja, Anjangsana, hingga Zikir dan Doa Bersama Lintas Agama.