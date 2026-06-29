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Sabik Aji Taufan
Selasa, 30 Juni 2026 | 03.39 WIB

Jelang Hari Bhayangkara ke-80, Polri Salurkan 500 Paket Sembako untuk Warga Bogor

Dirgakkum Korlantas Polri Kombes Pol. I Made Agus Prasatya saat menyerahkan bansos di Bogor. (Polri)

 

JawaPos.com - Polri menggencarkan kegiatan bakti sosial. Program ini sebagai rangkaian HUT ke-80 Bhayangkara yang diperingati setiap 1 Juli.
 
Kali ini Polri membagika bansos di Cikeas Udik, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (29/6). Total 500 paket sembako diserahkan untuk masyarakat.
 
Dirgakkum Korlantas Polri Kombes Pol. I Made Agus Prasatya mewakili Ketua Seksi Bakti Sosial Hari Bhayangkara ke-80 Irjen Pol Agus Suryonugroho menyerahkan langsung bantuan sosial kepada warga.
 
"Kami mewakili Polri, mewakili Ketua Panitia Seksi Bakti Sosial, Bapak Kakorlantas Polri, untuk menyerahkan bantuan kepada masyarakat," kata Made, Senin (29/6).
 
 
Dia berharap Hari Bhayangkara kali ini meningkatkan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.
 
"Polri pada 1 Juli 2026 akan merayakan Hari Bhayangkara ke-80. Semoga kami (Polri) semakin dicintai masyarakat dan dapat terus melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat," imbuhnya.
 
Made Agus menaruh harapan bantuan yang diberikan dapat bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan warga dalam mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif.
 
Hingga hari ini, Polri telah menyalurkan paket bantuan sosial sebanyak 15.000 di sejumlah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang (Jabodetabek). 
 
Sasaran bansos yang telah diserahkan Polri diantaranya kepada korban kebakaran Kemayoran, pengemudi ojek online, warga pemukiman padat kampung Tongkol, seniman dan pedagang kaki lima (PKL) Kota Tua, sopir dan warga sekitar Terminal Kampung Rambutan, Panti Asuhan Depok, dan warga sekitar di TPA Burangkeng Bekasi.

Editor: Sabik Aji Taufan
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