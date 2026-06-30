Jadwal Cair Bansos PKH & BPNT Tahap 3 2026: Alasan Status PT Pos Belum Berubah

JawaPos.com - Kepastian mengenai pencairan Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Tahap 3 untuk periode Juli hingga September 2026 kini tengah dinantikan oleh jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun, hingga akhir Juni 2026, sistem data pusat terpantau belum menunjukkan tanda-tanda dana bantuan siap ditransfer ke rekening masyarakat.

Dikutip dari Youtube Pendamping Sosial, proses penyiapan bantuan untuk triwulan ketiga ini masih tertahan di urusan birokrasi dan administrasi internal Kementerian Sosial.

Mengapa Bansos PKH & BPNT Tahap 3 Belum Cair? Sebelum dana bantuan masuk ke kantong masyarakat, pemerintah harus melewati rangkaian verifikasi yang ketat. Tahapan ini meliputi pemadanan data terbaru penerima, verifikasi kelayakan berlapis, penerbitan Surat Keputusan (SK), hingga mekanisme finalisasi transfer dana.

Berdasarkan pola pergerakan data pada tahun-tahun sebelumnya, estimasi kuat pencairan bansos PKH dan BPNT triwulan ketiga ini baru akan bergulir pada akhir Juli atau memasuki bulan Agustus 2026.

Kendati demikian, jika proses pemutakhiran data di pusat bisa diselesaikan lebih cepat, tidak menutup kemungkinan bansos akan disalurkan pada awal Juli. KPM disarankan untuk tidak hanya terpaku pada kalender perkiraan, melainkan rutin memantau kanal resmi pemerintah.