Cek KIP hingga PKH Tahap 3, Ini Skema Pencairan 7 Bansos Per Juli 2026

Ilustrasi bansos PKH dan BPNT. (pixabay/iqbalstock)
JawaPos.com - Pemerintah dipastikan tetap menyalurkan sedikitnya tujuh program bantuan sosial (bansos) penting mulai Juli 2026. Meskipun saat ini digitalisasi penyaluran bansos sedang diuji coba di 42 kabupaten/kota sejak Juni lalu, skema distribusi reguler dipastikan aman dan berjalan sesuai jadwal transisi demi menjaga daya beli masyarakat.
Proses migrasi sistem ke platform digital nasional sendiri ditargetkan rampung sepenuhnya pada November 2026. Selama masa transisi ini, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tetap akan menerima haknya melalui mekanisme yang berlaku di masing-masing program.
Dikutip dari kanal Youtube Info Bansos, berikut adalah rincian tujuh program bansos yang diproyeksikan mulai cair sepanjang Juli 2026:
Bantuan pangan berupa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) resmi diperpanjang untuk periode tiga bulan ke depan, mulai Juli hingga September 2026. Sebanyak 33,24 juta KPM di seluruh Indonesia akan menerima pasokan beras sebesar 10 kilogram per bulan.
Selain pemenuhan pangan, pemerintah juga menggelontorkan stimulus ekonomi berupa subsidi khusus bagi para perajin tahu dan tempe. Langkah ini diambil guna menjaga stabilitas produksi sekunder di tengah dinamika harga bahan baku.
Bagi peserta didik, Program Indonesia Pintar (PIP) kini memasuki penyaluran termin kedua yang dijadwalkan bergulir dari Mei hingga September 2026. Besaran bantuan uang tunai disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan berjalan:
- SD/Sederajat: Rp450.000 per tahun.
- SMP/Sederajat: Rp750.000 per tahun.
- SMA/SMK Sederajat: Rp1.800.000 per tahun.
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